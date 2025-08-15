augusztus 15., péntek

Veszélyben volt

8 órája

Fellélegezhet az alcsúti platánfasor

Címkék#magyar kertörökség#Etyek#növényzet

Széleskörű összefogás mentette meg a 200 platánból álló, 19. század elején telepített alcsúti allé jövőjét. Tizenöt méter szélességben eltávolították a platánfasort veszélyeztető invazív növényzetet, ezzel biztosítva a fák egészségét és fennmaradását.

Feol.hu

Az Alcsútdoboz felé vezető, 8106-os jelű Biatorbágy–Etyek összekötő út mentén álló, 19. század elején telepített platánfasor évek óta veszélyben volt a tövében elterjedt özönfajok miatt. A Magyar Kertörökség Alapítvány régóta szorgalmazta a beavatkozást, mivel a fák gyökérzetét és életterét elnyomó növényzet komolyan fenyegette az allé fennmaradását.

A 19. század elején telepített platánfasor évek óta veszélyben volt
A 19. század elején telepített platánfasor évek óta veszélyben volt
Forrás: FMH archív / Fehér Gábor

A feol.hu megkeresésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elmondta: a fasor közúti ingatlanon, közúti zöldterületen áll, de maguk a fák nem képezik a közút tartozékát, mivel helyi védelem alatt állnak, így kezelőjük az önkormányzat. Az önkormányzat szakértővel vizsgáltatta meg a fákat, aki a fasor alatt és mellette húzódó sávban a cserjék és természetes úton betelepült fák kivágását javasolta. Ez lehetővé tette, hogy több fényhez, levegőhöz és nedvességhez jussanak a platánok.

A munkát végül megosztva végezték: a közúti területen belül a Magyar Közút kivágta a cserjéket és elszállította a zöldhulladékot, míg a közúti területen kívüli sáv megtisztítása önkormányzati szervezésben zajlott. A Magyar Kertörökség Alapítvány közleménye szerint a megóvási akció széles körű összefogással valósult meg: helyi önkéntesek, kertészeti szakemberek és természetvédők közösen dolgoztak azért, hogy az ország egyik legimpozánsabb fasora továbbra is méltóságteljesen kísérhesse az arra járókat.

A Magyar Közút továbbá hangsúlyozta: számukra is fontos a fasor fennmaradása annak történelmi, tájképi és esztétikai értéke miatt. A fák állapotát folyamatosan figyelik, és a tapasztalatokat egyeztetik az önkormányzattal. A 2020-ban felújított útszakaszon a munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a fák sértetlenségére, a vízelvezetési problémákat pedig a fasoron kívüli árkok tisztításával és alakításával oldották meg. A mostani beavatkozás révén az alcsúti platánfasor újra fellélegezhet, és a közös gondoskodásnak köszönhetően remélhetőleg még hosszú évtizedekig őrizheti történelmi szépségét az arra járók örömére.

 

