Két Fejér megyei pizzéria került az ország legjobbjai közé

Egy székesfehérvári és egy úrhidai pizzéria is bekerült az ország legjobb pizzériái közé. A Dinig Guide által készített ötvenes toplista a pizzák minőségét és a pizzériák teljesítményét vizsgálta, s ezek alapján állított fel sorrendet, rávilágítva arra is, mitől jó igazán egy pizzéria.

Feol.hu

„Jót pizzát manapság már nem csak Olaszországban érdemes keresni – és bizony, hazánkban is egyre több helyen találni olyan pizzériákat és pizzát kínáló éttermeket, ahol a tészta, a paradicsomszósz és a feltétek mögött szenvedély, komoly szaktudás és kifinomult technológia áll. A Dining Guide TOP100 Étteremkalauzban idén először szerepel ötvenes listába rendezve a hazai pizzakínálat, hogy iránytűt adjon azoknak, akik a legjobb szeleteket keresik az országban” – írja a Dining Guide, kiemelve, hogy a pizzéria-lista összeállításakor a fő cél az volt, hogy releváns képet kapjunk a hazai pizzakultúra jelenlegi állapotáról.

Két Fejér megyei pizzéria került a Dining Guide ötvenes toplistájára
Két Fejér megyei pizzéria is a legjobbak közé került
Fotó: Képünk illusztráció / Forrás: Pexels

Két Fejér megye pizzéria a legjobbak között

Ha a legjobb pizzériákat keressük, elegendő egy alapos pillantást vetnünk a Dining Guide ötvenes listájára, melynek 41. helyére az úrhidai Arany24 Pizzéria és Bisztró került, s amely a leírás szerint egy családi álomból született francia ihletésű bisztró, ahol a nápolyi pizzák és BBQ fogások fatüzelésű kemencében készülnek, kézműves desszertek és barátságos hangulat kíséretében.

Az úrhidai pizzériát egy hellyel előzte meg, s a 40. helyen végzett a székesfehérvári Pizzaműhely. A szóban forgó pizzéria Öreghegyen van, ahol a saját recept alapján készült pizzák, utánozhatatlan szószok, friss alapanyagok nagy adag szenvedéllyel találkoznak. 

A Dining Guide pizzériás toplistája teljes egészében az alábbi linken érhető el.

 

 

