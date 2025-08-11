augusztus 11., hétfő

Hogyan tudnék élni nélküled?

9 órája

Közösség, kultúra, csillagfény: nagy siker volt a sárosdi PikNik Mozi

Címkék#PikNik Mozi#sárosdi#Hogyan tudnék élni nélküled

A Művelődési Ház udvara vasárnap este újra közösségi térré változott. A PikNik Mozi eseménye nem csupán egy filmvetítés volt, hanem egy valódi összetartó élmény Sárosdon.

Bokányi Zsolt
Közösség, kultúra, csillagfény: nagy siker volt a sárosdi PikNik Mozi

Fotó: Az önkormányzat

Augusztus 10-én este a sárosdi Művelődési Ház udvara megtelt élettel, amikor a PikNik Mozi keretében levetítették a „Hogyan tudnék élni nélküled?” című, nagy sikerű zenés magyar filmet. A meleg nyári nap lehűltével családok, baráti társaságok és szomszédok gyűltek össze a fűben terített pokrócokon, kempingszékeken, piknikkosarakkal és jókedvvel. A film, amely már országosan is közönségkedvencnek számít, nosztalgikus történetével és ismert dallamaival nemcsak szórakoztatta a jelenlévőket, hanem egy pillanatra össze is kapcsolta őket. A közösségi élmény minden korosztályt megszólított, gyerekeket, fiatalokat, idősebbeket egyaránt.

PikNik
PikNik Mozi Sárosdon! Fotó: Az önkormányzat

A rendezvény különleges hangulatát Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere is kiemelte:

Egyre inkább azt látjuk, hogy ezek a közös, szabad ég alatti programok nemcsak kulturális élményt adnak, hanem erősítik a közösséget is. Jó látni, hogy Sárosdon újra és újra ilyen sokan vagyunk együtt egy-egy értékes alkalmon.

A PikNik Mozi újra bebizonyított!

Az élmények ereje a közösségben rejlik. Egy film pedig lehet a kezdete egy beszélgetésnek, egy új barátságnak, vagy akár egy életre szóló emléknek. A szervezők köszönetet mondanak minden résztvevőnek, és remélik, hogy a PikNik Mozi jövőre is visszatér – még több közös élményt hozva a sárosdi csillagos ég alá.

 

