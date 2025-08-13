augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány Etyek!

46 perce

Pezsgős élmények mindenek felett - egyedülálló program

Címkék#pezsgő#Rókusfalvy Pál#Nagy István agrárminiszter#kóstoló#Etyek

Habzó italok kedvelői, figyelem! Szeptember 5-én hetedik alkalommal gyűlnek össze a pezsgő szerelmesei és a szakma krémje Etyeken, a Pezsgőkonferencia égisze alatt. Az esemény messze túlmutat egy hagyományos szakmai fórumon, hiszen a tudás bővítése mellett kikapcsolódásra és a kulturális élményekre is lehetőséget ad. Érdemes már most áttekinteni a programot, mutatjuk a részleteket.

Feol.hu

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megrendezendő idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították - „Sparkling Central-Europe” címmel. A rendezvény legfőbb célja, hogy interaktív előadásokat valódi gasztrokulturális élményekkel kösse össze. Így nem véletlen, hogy az idei 7. Pezsgőkonferencia eseményét is Pezsgőünneppel koronázzák meg.

Habzó italok kedvelői, figyelem! A pezsgő szerelmesei és a szakma krémje hamarosan találkozik Etyeken. A Pezsgőkonferencia eseményének Ön is részese lehet.
Pezsgőkonferencia a Rókusfalvy birtokon: sokan voltak kíváncsiak tavaly is az eseményre.
Forrás: Nagy Norbert/Archív

Sparkling Central-Europe: A régió pezsgőpiaca a fókuszban

A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa pezsgőpiaci átalakulását elemzi, amelyet kiválóan kiegészít majd Hollósi Dávid (MBH Bank, Agrár Üzletág ügyvezető igazgató) üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig a régió első Master of Wine szakértője, a Borászok Barátja-díjasa, Wojciech Bonkowski tárgyalja.

Kóstolók, ízek és tudás

A résztvevőket rendkívül izgalmas kurzusok is várják. Akik arra kíváncsiak, "hogyan csinálják az olaszok", azok a Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad ebből izgalmas kóstolót. Az erdélyi pezsgők világát a legenda, Balla Géza prezentálja, míg a hazai Etyeki eredetvédett pezsgőket Tüű Péter, WSG-okleveles Champagne-szakértő és kétszeres magyar sommelier bajnok kalauzolásával ismerhetik meg az érdeklődők. A szakmai napot egy interaktív kerekasztal-beszélgetés is színesíti „Pezsgő innováció” címmel, ahol az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról zajlik majd vita.

Végül, de nem utolsósorban, az esemény a gyönyörű szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünneppel zárul. Részleteket ITT olvashat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu