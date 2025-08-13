Pezsgős élmények mindenek felett - egyedülálló program

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megrendezendő idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították - „Sparkling Central-Europe” címmel. A rendezvény legfőbb célja, hogy interaktív előadásokat valódi gasztrokulturális élményekkel kösse össze. Így nem véletlen, hogy az idei 7. Pezsgőkonferencia eseményét is Pezsgőünneppel koronázzák meg.

Pezsgőkonferencia a Rókusfalvy birtokon: sokan voltak kíváncsiak tavaly is az eseményre.

Forrás: Nagy Norbert/Archív

Sparkling Central-Europe: A régió pezsgőpiaca a fókuszban

A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa pezsgőpiaci átalakulását elemzi, amelyet kiválóan kiegészít majd Hollósi Dávid (MBH Bank, Agrár Üzletág ügyvezető igazgató) üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig a régió első Master of Wine szakértője, a Borászok Barátja-díjasa, Wojciech Bonkowski tárgyalja.

Kóstolók, ízek és tudás

A résztvevőket rendkívül izgalmas kurzusok is várják. Akik arra kíváncsiak, "hogyan csinálják az olaszok", azok a Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad ebből izgalmas kóstolót. Az erdélyi pezsgők világát a legenda, Balla Géza prezentálja, míg a hazai Etyeki eredetvédett pezsgőket Tüű Péter, WSG-okleveles Champagne-szakértő és kétszeres magyar sommelier bajnok kalauzolásával ismerhetik meg az érdeklődők. A szakmai napot egy interaktív kerekasztal-beszélgetés is színesíti „Pezsgő innováció” címmel, ahol az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról zajlik majd vita.

Végül, de nem utolsósorban, az esemény a gyönyörű szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünneppel zárul. Részleteket ITT olvashat!