Már most is érdemes sötétedés után az eget kémlelni

A nyári égbolt egyik legjobban várt eseménye minden évben a Perseidák meteorraj megérkezése. Ez a látványos jelenség augusztus közepén éri el csúcspontját, amikor akár óránként 100 hullócsillag is átszánthat az égen – legalábbis ideális körülmények között. A meteorok gyorsak, fényesek és szinte bárhonnan megfigyelhetők, ha elég sötét az égbolt.

A Perseidák meteorraj az év leglátványosabb csillaghullása

Forrás: Shutterstock

A Perseidák fénypontja: mikor és hol érdemes figyelni?

2025-ben a Perseidák maximuma augusztus 12-én hajnalra esik. Ekkor a meteorraj radiánsa, vagyis a látszólagos kiindulási pontja a Perseus csillagképben lesz, körülbelül 65 fokkal a horizont fölött – ez ideális pozíciót jelent a megfigyeléshez. A raj már július közepétől aktív, ezért már most is érdemes az égre pillantani, ha lement a nap, de még augusztus második felében is lehet hullócsillagokat látni. A csúcspont várhatóan 12-én jelenik meg, a hajnali órákban.

A Hold idén közbeszólhat

A csillaghullás tekintetében az idei évben nem minden kedvez a megfigyelőknek. Augusztus 10-én telihold lesz, így az a meteorraj maximumának idején még mindig erősen világítani fog az égbolton. Ez a fényszennyezés jelentősen csökkentheti a látható hullócsillagok számát – jó idő esetén is csak 50–70 meteort láthatunk óránként. A legjobb megfigyelési lehetőségek emiatt augusztus első hetére, különösen 6-a környékére esnek, amikor a Hold még korábban lenyugszik.

Miért különleges a Perseidák meteorraj?

A Perseidák nevüket a Perseus csillagképről kapták, mivel a meteorraj radiánsa – vagyis a látszólagos kiindulási pontja – ezen a területen található. A meteorok valójában apró porszemcsék, amelyek az űrből nagy sebességgel érkezve a Föld légkörébe csapódnak. A súrlódás hatására felhevülnek és elégnek, de a felszínt sosem érik el. A jelenség minden évben augusztusban következik be, ezért ezt a hónapot gyakran a hullócsillagok időszakaként is emlegetik. A Perseidák maximuma rendszerint augusztus 12-re vagy 13-ra esik, és az éjféltől hajnalig tartó időszak jelennek meg a legnagyobb számban. Ha azonban valaki a hosszabb fénycsíkokat szeretné látni, már este 9 és 11 óra között is érdemes az égre nézni: amikor a radiáns még alacsonyan van, a meteorok hosszabb utat tesznek meg, sokszor többszínű, vékony csíkot húzva maguk után.