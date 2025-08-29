A polgármester szolgálta ki a Palacsinta Péntekre érkezőket (galéira, videó)

Így volt ez augusztus 28-án is, ahol már délelőtt sültek a palacsinták, amit aztán Cser-Palkovics András polgármester segítségével töltöttek meg és adtak át az arra járó lurkóknak, szülőknek, időseknek vagy épp a Városgondnokság munkatársainak. Miközben városvezető és Patik Ferenc Víziváros önkormányzati képviselője szorgalmasan szolgálta ki a palacsintára éhes szájakat addig a padon ülve Horváth Miklósné, a választókerület korábbi önkormányzati képviselője nosztalgiázott és beszélgetett a Palacsinta Péntekre érkezőkkel.

Palacsinta Péntekkel zárult a nyár Vízivárosban.

Fotó: Fehér Gábor

A közösségépítés céljából megrendezett kedves eseményre ezúttal is rengetegen érkeztek és lekváros vagy épp kakaós palacsintával a kezükben nagy mosollyal távoztak.

Fotógalériánkban mutatjuk hogyan telt az idei Palacsinta Péntek!