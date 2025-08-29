augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

1 órája

A polgármester szolgálta ki a Palacsinta Péntekre érkezőket (galéira, videó)

Címkék#Cser-Palkovics András#Víziváros#Palacsinta Péntek

Régóta hagyomány már, hogy a nyár végén, a tanévkezdést megelőző pénteken palacsintázni várják a fehérvári lurkókat a Budai út 64. szám alatt található LISZI iroda elé.

Déri Brenda

Így volt ez augusztus 28-án is, ahol már délelőtt sültek a palacsinták, amit aztán Cser-Palkovics András polgármester segítségével töltöttek meg és adtak át az arra járó lurkóknak, szülőknek, időseknek vagy épp a Városgondnokság munkatársainak. Miközben városvezető és Patik Ferenc Víziváros önkormányzati képviselője szorgalmasan szolgálta ki a palacsintára éhes szájakat addig a padon ülve Horváth Miklósné, a választókerület korábbi önkormányzati képviselője nosztalgiázott és beszélgetett a Palacsinta Péntekre érkezőkkel. 

Palacsinta Péntekkel zárult a nyár Vízivárosban.
Fotó: Fehér Gábor

A közösségépítés céljából megrendezett kedves eseményre ezúttal is rengetegen érkeztek és lekváros vagy épp kakaós palacsintával a kezükben nagy mosollyal távoztak. 

Fotógalériánkban mutatjuk hogyan telt az idei Palacsinta Péntek!

Palacsinta Péntek 2025

Fotók: Fehér Gábor

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu