1 órája
A polgármester szolgálta ki a Palacsinta Péntekre érkezőket (galéira, videó)
Régóta hagyomány már, hogy a nyár végén, a tanévkezdést megelőző pénteken palacsintázni várják a fehérvári lurkókat a Budai út 64. szám alatt található LISZI iroda elé.
Így volt ez augusztus 28-án is, ahol már délelőtt sültek a palacsinták, amit aztán Cser-Palkovics András polgármester segítségével töltöttek meg és adtak át az arra járó lurkóknak, szülőknek, időseknek vagy épp a Városgondnokság munkatársainak. Miközben városvezető és Patik Ferenc Víziváros önkormányzati képviselője szorgalmasan szolgálta ki a palacsintára éhes szájakat addig a padon ülve Horváth Miklósné, a választókerület korábbi önkormányzati képviselője nosztalgiázott és beszélgetett a Palacsinta Péntekre érkezőkkel.
A közösségépítés céljából megrendezett kedves eseményre ezúttal is rengetegen érkeztek és lekváros vagy épp kakaós palacsintával a kezükben nagy mosollyal távoztak.
Fotógalériánkban mutatjuk hogyan telt az idei Palacsinta Péntek!
Palacsinta Péntek 2025Fotók: Fehér Gábor