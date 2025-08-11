Sárosdi ízek a nemzetközi porondon: A Pacalfőző Egyesület Kamocán képviselte a települést!

Kamocán (Szlovákia) rendezték meg az Oáza International Gastrofestivált, ahol Sárosd is képviseltette magát. A Sárosdi Magyar Pacalfőző Egyesület tagjai nagy lelkesedéssel főzték a hazai ízeket, bemutatva a sárosdi hagyományos konyha egyik legismertebb és legkedveltebb ételét.

Fotó: Az egyesület

A rendezvény célja a nemzetek gasztronómiai kultúrájának bemutatása volt, ahol a sárosdi csapat a pacallal nemcsak különleges ételt, hanem valódi magyaros vendégszeretetet is tálalt. Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere személyesen is jelen volt az eseményen, és közösségi oldalán így fogalmazott:

Itt vagyok Kamocán, Szlovákiában, az Oáza International Gastrofestiválon, ahol a Sárosdi Magyar Pacalfőző Egyesület képviseli településünket. Büszke vagyok rátok, hajrá Sárosd!

A szereplés nemcsak a helyi egyesület munkájának elismerése, hanem egész Sárosd számára büszkeség. A gasztrofesztivál egyben lehetőséget is adott arra, hogy a helyi értékek, hagyományok, ízek határokon túl is bemutatkozhassanak.