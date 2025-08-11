augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hazai ízek a szomszédban!

6 órája

Sárosdi ízek a nemzetközi porondon: A Pacalfőző Egyesület Kamocán képviselte a települést!

Címkék#Oáza International Gastrofestivált#Sárosdi Magyar Pacalfőző Egyesület#Szlovákia#polgármester

A sárosdi gasztronómiai hagyományok átlépték az országhatárt: a Magyar Pacalfőző Egyesület Szlovákiában öregbítette a település hírnevét.

Bokányi Zsolt
Sárosdi ízek a nemzetközi porondon: A Pacalfőző Egyesület Kamocán képviselte a települést!

Fotó: Az egyesület

Kamocán (Szlovákia) rendezték meg az Oáza International Gastrofestivált, ahol Sárosd is képviseltette magát. A Sárosdi Magyar Pacalfőző Egyesület tagjai nagy lelkesedéssel főzték a hazai ízeket, bemutatva a sárosdi hagyományos konyha egyik legismertebb és legkedveltebb ételét.

Fotó: Az egyesület

A rendezvény célja a nemzetek gasztronómiai kultúrájának bemutatása volt, ahol a sárosdi csapat a pacallal nemcsak különleges ételt, hanem valódi magyaros vendégszeretetet is tálalt. Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere személyesen is jelen volt az eseményen, és közösségi oldalán így fogalmazott:

Itt vagyok Kamocán, Szlovákiában, az Oáza International Gastrofestiválon, ahol a Sárosdi Magyar Pacalfőző Egyesület képviseli településünket. Büszke vagyok rátok, hajrá Sárosd!

A szereplés nemcsak a helyi egyesület munkájának elismerése, hanem egész Sárosd számára büszkeség. A gasztrofesztivál egyben lehetőséget is adott arra, hogy a helyi értékek, hagyományok, ízek határokon túl is bemutatkozhassanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu