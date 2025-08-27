Új szabályok léptek életbe az özvegyi nyugdíjnál

Az özvegyi nyugdíj néhány részletszabálya módosult 2025-től. Az egyik legfontosabb, hogy kikerült az özvegyi nyugdíj szabályozásából a külön élő házastárs fogalma – mondta el Farkas András nyugdíjszakértő, hangsúlyozva, hogy az új szabály szerint a házastárs – akár együttélésről, akár különélésről van szó –, ugyanolyan jogokkal bír az özvegyi nyugdíj szempontjából. Ez egy házasságot erősítő intézkedés, csak az elvált házastársra vonatkoznak korlátozó intézkedések: A volt házastárs csak akkor jogodult özvegyi nyugdíjra a volt házastárstól, ha annak haláláig tőle házastársi tartást kapott – mondja a szakértő, hozzáfűzve, hogy a házastársi tartást a bíróság állapítja meg vagy hagyja jóvá egy egyezségben, ami egyébként nagyon ritka. Ez esetben az özvegyi nyugdíj összege nem haladhatja meg a házastársi tartás összegét.

Az özvegyi nyugdíj megállapításánál számít az együttélés időtartama is

Szigorítás az élettársak esetében

További újdonság, hogy az élettársak esetében szigorították az özvegyi nyugdíjra való jogosultság feltételeit. Az az élettárs, akinek az élettársi együttélés időtartama alatt más személlyel házassága állt fenn (pont a különélő házastárs miatt, lehet, hogy mással van élettársi viszonyban), akkor ő nem jogosult özvegyi nyugdíjra. Tehát élettárs nem kaphat nyugdíjat, ha akár neki, akár az elhunyt élettársának az élettársi jogviszony alatt házassága állt fenn valaki mással.

Jelentős változás az özvegyi nyugdíjnál

Eddig ha valaki a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasságot, akkor csak akkor kaphatott özvegyi nyugdíjat, ha a korábbi együttélésből származik közös gyermek vagy ha a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasság legalább 5 évig fenn állt. Az új szabály szerint pedig az olyan házastársak esetében, akiknél az egyik fél már betöltötte a nyugdíjkorhatárt a házasság megkötésekor, és a házasság fennállásának, valamint a házasságkötést közvetlenül megelőző megszakítás nélküli élettársi együttélés időtartama eléri a 10 évet, akkor jogosult lesz özvegyi nyugdíjra a túlélő házastárs.