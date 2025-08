Fantasztikus tűzshow és ritmusos dallamok az OZORA Fesztiválon – videóval

Az OZORA Fesztivál negyedik napja is tartogatott magában izgalmakat. Ezúttal sem volt hiány emberből, rengetegen ropták a táncot a színpadok előtti téren, mi pedig próbáltunk minél érdekesebb dolgokat megfigyelni. Így botlottunk egy tűzshowba, amit rengetegen néztek, mondhatjuk, már-már tátott szájjal, nyugalomban ülve. Közben a háttérben persze a zenéé volt a főszerep, és a táncoslábúak ezúttal sem unatkoztak.

Az OZORA Fesztivál ezúttal is megmozgatta az emberek táncos lábát

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Köszönetet mondott az OZORA Fesztivál szervezője

Immár több mint tíz éve, hogy a Fejér vármegyei rendőrség az Ozora és az Igar-Vám felől érkezőket is ellenőrzés alá vonja, valamint különböző vizsgálatokat végez a fesztivál területén belül is. Zimányi Árpád, az OZORA Fesztivál szervezője lapunknak elmondta, köszönik a rendőrségnek, hogy ebben az évben is korrekt módon biztosítják a közbiztonságot.

– Hálásak vagyunk a rendőrségnek, hiszen minden probléma nélkül biztosítják azt, hogy a látogatóink a lehető legnagyobb biztonságban bulizhassanak. Emellett az ellenőrzések során sem volt egyetlen esetben sem probéma, senki sem panaszkodott arra, hogy tiszteletlenül bántak volna vele – fogalmazott Zimányi Árpád.

A fesztivál még nem ért véget, augusztus 5-ig továbbra is dübörög Igar-Dádpusztán a zene, és vélhetően az OZORA Fesztivál tűzshowját is láthatjuk még.