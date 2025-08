Minden egy napfogyatkozással kezdődött, így indult az OZORA Fesztivál – videóval

Az OZORA Fesztivál a mai napig töretlen népszerűségnek örvend, emberek tízezrei látogatnak el minden évben az Igar-Dádpuszta területén rendezett eseményre. A népszerű bulinak egészen különleges a története, hiszen egy természeti jelenség kellett ahhoz, hogy útjára induljon és azzá nőjje ki magát, amivé vált.

Az 1999-es napfogyatkozás tökéletesen látható volt az OZORA Fesztivál helyszínéről

Az OZORA Fesztivál egy napfogyatkozásnak köszönhető

1999-et írunk, amikor is augusztus 11-én teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető. Ez a természeti jelenség Igar-Dádpuszta területéről igazán jól látható volt, így egy Fish néven ismert német partyszervező cég vezetésével megrendezték a Solipse Fesztivált augusztus 9. és 15. között. Három színpad került kialakításra: a nagyszínpad, ami azóta is azon a helyen van, ahol akkor volt, de jelen volt az ambient sátor és megszületett a Pumpui is. Az eseményen nemzetközileg is ismert fellépők léptek színpadra, többek között az Analog Pussy, az Electric Universe, az Etnica, a Haldolium, vagy éppen az X-Dream.