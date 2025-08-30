1 órája
Beindítják az Otthon Startos lakásfejlesztéseket, jön a minden igényt kielégítő weboldal hozzá
Nem sokat kell már várni az új hitelformára.Szeptembertől startol az Otthon Start hitel. A fix három százalékos kölcsön igényléséhez csak pár, ám annál fontosabb feltételnek kell megfelelni. Most újabb segítség érkezik a minél gyorsabb és zökkenőmentesebb otthonteremtés érdekében.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat.
Háromszázalékos hitel segíthet sokaknak az otthonteremtésben
Otthon Start Programiroda internetes aloldalán megtalálhatóak:
Azok az adatok és szempontok, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon
Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.
A kiemelt beruházássá nyilvánításnak a menete itt olvasható
További részletek Panyi Miklós, Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának Facebook bejegyzésében olvashatóak.