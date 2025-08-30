Beindítják az Otthon Startos lakásfejlesztéseket, jön a minden igényt kielégítő weboldal hozzá

Otthon Start Programiroda internetes aloldalán megtalálhatóak:

Azok az adatok és szempontok, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.

A kiemelt beruházássá nyilvánításnak a menete itt olvasható

További részletek Panyi Miklós, Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának Facebook bejegyzésében olvashatóak.



