Széles a választék, Fehérváron tízből nyolc ingatlan felel meg a kritériumoknak

A kézhez kapott ingatlan.com sajtóközlemény alapján, a fővárosban jóval alacsonyabb az Otthon Start-képes ingatlanok aránya, mint a vidéki vármegye székhelyeken. A fővárosban az lakásoknak mindössze 40 százaléka, a házaknak pedig 46 százaléka fér bele a program kritériumaiba, amely szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

Otthon Start Program ingatlankínálata a vármegye székhelyek között.

Forrás: ingatlan.com

Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár

– emelte ki Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Érdekesség, hogy Békéscsabán és Salgótarjánban szinte a teljes kínálat (98-99 százalék) elérhető az Otthon Start Programban.

Otthon Start: Székesfehérváron is van bőven választék

Számos megyeszékhelyen rendkívül magas az arány, ami jó hír a helyi első lakásvásárlóknak. A Fejér vármegye központjában, Székesfehérváron az eladó lakóingatlanok körülbelül 80 százaléka teljesíti a feltételeket. Jó hír, hogy az ingatlan.com weboldala külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében. Érdemes böngésznie az oldalon, hiszen Székesfehérváron is van a vevőjelölteknek bőven miből válogatniuk.