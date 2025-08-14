augusztus 14., csütörtök

Otthon Start Program

1 órája

Széles a választék, Fehérváron tízből nyolc ingatlan felel meg a kritériumoknak

Az ősszel induló program kedvező, 3 százalékos kamatozású hitelével rengeteg első lakásvásárló élhet országszerte. Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start Program feltételeinek az eladó ingatlanok 75 százaléka, vagyis négyből három lakás és ház felel meg. Egyes városok között azonban hatalmasak is lehetnek a különbségek, Budapest az egyik kirívó példa, Békéscsaba a másik, Székesfehérvár pedig az élmezőnyben tanyázik.

Otthon Start Program: Megnéztük az ingatlanokat, vidéken jóval magasabb a választék.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A kézhez kapott ingatlan.com sajtóközlemény alapján, a fővárosban jóval alacsonyabb az Otthon Start-képes ingatlanok aránya, mint a vidéki vármegye székhelyeken. A fővárosban az lakásoknak mindössze 40 százaléka, a házaknak pedig 46 százaléka fér bele a program kritériumaiba, amely szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek az eladó ingatlanok 75 százaléka felel meg. Azonban a városok között hatalmasak a különbségek.
Otthon Start Program ingatlankínálata a vármegye székhelyek között.
Forrás: ingatlan.com

Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi  ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár

 – emelte ki Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Érdekesség, hogy Békéscsabán és Salgótarjánban szinte a teljes kínálat (98-99 százalék) elérhető az Otthon Start Programban.

Otthon Start: Székesfehérváron is van bőven választék

Számos megyeszékhelyen rendkívül magas az arány, ami jó hír a helyi első lakásvásárlóknak. A Fejér vármegye központjában, Székesfehérváron az eladó lakóingatlanok körülbelül 80 százaléka teljesíti a feltételeket. Jó hír, hogy az ingatlan.com weboldala külön szűrőt fejlesztett a kamattámogatott hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok könnyebb megtalálása érdekében. Érdemes böngésznie az oldalon, hiszen Székesfehérváron is van a vevőjelölteknek bőven miből válogatniuk. 

 

