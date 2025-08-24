1 órája
TOP5 legolcsóbb családi ház Fejérben, amely akár az új 3%-os hitellel is megvásárolható
A szeptember elejétől elérhető kedvező kamatozású lakáshitel már a bejelentése óta hatalmas érdeklődésnek örvend. Most elhozunk 5 olyan kedvező árú felújítandó családi házat, amelyre akár az Otthon Start fix 3%-os lakáshitel is igényelhető.
Házak tekintetében maximum 50 millió forint igényelhető az új fix 3%-os Otthon Start lakáshitel keretén belül. De az is kikötés, hogy az ingatlanok négyzetméterára ne haladja meg a másfél millió forintot. Mindezeket figyelembe véve elhoztunk 5 olyan felújítandó családi házat Fejérből az Ingatlanbazár kínálatából, mely a leírások alapján megfelel az új lakáshitel kikötéseinek.
Olcsó családi házak Fejérben, amelyekre jó lehet az Otthon Start:
Alsószentivánon eladásra kínálnak egy vegyes falazatú, 90 négyzetmétere, felújítandó családi házat, amely egy 1665 négyzetméteres telken fekszik. A közművek közül a gáz kivételével minden adott az ingatlanon. Lokáció tekintetében az ingatan szerencsés helyen helyezkedik el. Irányára: 8,9 millió forint.
Kislángon egy 50 négyzetméteres családi házat kínálnak eladása 11,5 millióért. Az épület egy több mint 2000 négyzetméteres közművesített telken fekszik, így bőven van lehetőség a terjeszkedésre.
Nagykarácsonyban vegyes falazatú családi ház keresi új tulajdonosát. A 12 millió forintra tartott 93 négyzetméteres épület 1511 négyzetméteres telken található.
Ugyancsak felújítandó családi házat árulnak Sárosdon is. A 66 négyzetméteres, kétszobás ingatlan hatalmas területen fekszik, a telek majdnem eléri a 2500 négyzetméteres nagyságot. A csendes, nyugodt környéken elhelyezkedő házat 12,9 millió forintért kínálják.
Kálozon egy 1500 négyzetméteres telken fekszik az a 74 négyzetméteres, felújításra szoruló ház, amelyből új tulajdonosa könnyűszerrel kialakíthatja álmai otthonát. A 13 millióra tartott ingatlan vegyes falazatú és könnyen megközelíthető.