TOP5 legolcsóbb családi ház Fejérben, amely akár az új 3%-os hitellel is megvásárolható

Házak tekintetében maximum 50 millió forint igényelhető az új fix 3%-os Otthon Start lakáshitel keretén belül. De az is kikötés, hogy az ingatlanok négyzetméterára ne haladja meg a másfél millió forintot. Mindezeket figyelembe véve elhoztunk 5 olyan felújítandó családi házat Fejérből az Ingatlanbazár kínálatából, mely a leírások alapján megfelel az új lakáshitel kikötéseinek.

Mutatjuk azokat a családi házakat, amelyekre igényelhető az Otthon Start lakáshitel

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Olcsó családi házak Fejérben, amelyekre jó lehet az Otthon Start:

Alsószentivánon eladásra kínálnak egy vegyes falazatú, 90 négyzetmétere, felújítandó családi házat, amely egy 1665 négyzetméteres telken fekszik. A közművek közül a gáz kivételével minden adott az ingatlanon. Lokáció tekintetében az ingatan szerencsés helyen helyezkedik el. Irányára: 8,9 millió forint.

Akár ez a ház is megvehető az Otthon Start lakáshitellel

Forrás: ingatlanbazar.hu

Kislángon egy 50 négyzetméteres családi házat kínálnak eladása 11,5 millióért. Az épület egy több mint 2000 négyzetméteres közművesített telken fekszik, így bőven van lehetőség a terjeszkedésre.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Nagykarácsonyban vegyes falazatú családi ház keresi új tulajdonosát. A 12 millió forintra tartott 93 négyzetméteres épület 1511 négyzetméteres telken található.

Forrás: Ingatlanbazár

Ugyancsak felújítandó családi házat árulnak Sárosdon is. A 66 négyzetméteres, kétszobás ingatlan hatalmas területen fekszik, a telek majdnem eléri a 2500 négyzetméteres nagyságot. A csendes, nyugodt környéken elhelyezkedő házat 12,9 millió forintért kínálják.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Kálozon egy 1500 négyzetméteres telken fekszik az a 74 négyzetméteres, felújításra szoruló ház, amelyből új tulajdonosa könnyűszerrel kialakíthatja álmai otthonát. A 13 millióra tartott ingatlan vegyes falazatú és könnyen megközelíthető.