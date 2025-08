Saját lakás vagy albérlet? Ebben is segít az induló Otthon Start Program (videó)

Ahogy azt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétközi Kormányinfón bejelentette, szombaton elindult az Otthon Start honlap, ahol minden kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők a kedvezményes három százalékos fix lakáshitelt tartalmazó programról: miért jó, kik vehetik igénybe, milyen ingatlanra vonatkozik, építkezésre fordítható-e, mennyit spórolhatunk vele.

Otthon Start: Fix 3%-os lakáshitel vagy albérlet? Számoljunk!

A honlapon számos szemléltető videó található, az egyik felvétel például azt mutatja be, hogyan juttathatnak az igénylők egy havi albérleti díj összegéért saját lakáshoz. A szeptember 1-jétől elérhető fix 3%-os kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10%-os önerővel elérhető állami lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit az első lakásvásárlók számára. Nincs szükség házasságra, gyermekvállalásra, új vagy használt lakásra is felhasználható, akár építésre is. További részletek a honlapon!