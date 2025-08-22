14 perce
Mutatjuk, mely napokon kell bankszünnapra számítani
Fejlesztések miatt rendelt el a magyar pénzintézet digitális szünnapot. Az OTP Bank most összefoglalta, mely napokon kell szünnapra számítanunk.
Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig ideiglenesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait.
OTP Bank fejlesztése
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig, valamint szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek.. – olvasható a bank hivatalos portálján.
Ez a korlátozás az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül bevezetésre, valamint kommunikálásra. A cél, hogy a bank zökkenőmentesen tudja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, melyek a szolgáltatások minőségének javítását szolgálják.
Bezár a bank a számlatulajdonosok érdekében
Az OTP Bank szíves tisztelettel arra kéri ügyfeleit, hogy a fejlesztési munkálatok idejére tervezzék meg digitális banki műveleteiket ennek figyelembevételével.
Pénz tűnt el az OTP-s számládról? Most kiderült, mi történt!