Bankszünnap

1 órája

Mutatjuk, mely napokon kell bankszünnapra számítani

Címkék#bankszünnap#pénzintézet#munkálatok

Fejlesztések miatt rendelt el a magyar pénzintézet digitális szünnapot. Az OTP Bank most összefoglalta, mely napokon kell szünnapra számítanunk.

Feol.hu

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig ideiglenesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait.

otp bank
Bankszünnapról tájékoztat a az OTP Bank.
Forrás: feol archív

OTP Bank fejlesztése

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig, valamint szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek.. – olvasható a bank hivatalos portálján.

Ez a korlátozás az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül bevezetésre, valamint kommunikálásra. A cél, hogy a bank zökkenőmentesen tudja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, melyek a szolgáltatások minőségének javítását szolgálják. 

Az OTP Bank szíves tisztelettel arra kéri ügyfeleit, hogy a fejlesztési munkálatok idejére tervezzék meg digitális banki műveleteiket ennek figyelembevételével.

 

