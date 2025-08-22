Mutatjuk, mely napokon kell bankszünnapra számítani

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig ideiglenesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait.

Bankszünnapról tájékoztat a az OTP Bank.

Forrás: feol archív

OTP Bank fejlesztése

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig, valamint szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek.. – olvasható a bank hivatalos portálján.

Ez a korlátozás az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak megfelelően kerül bevezetésre, valamint kommunikálásra. A cél, hogy a bank zökkenőmentesen tudja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, melyek a szolgáltatások minőségének javítását szolgálják.