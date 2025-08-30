Ötöslottó: 770 millió forint volt a tét, mutatjuk a 35. hét nyerőszámait

Már a hét közepén is őrület volt, hiszen négyen is öten is elvitték a Skandináv lottó szerencsejátékának főnyereményt, így joggal bízhatott mindenki abban, hogy Fortuna talán most is rámosolyog a játékosokra az augusztus 30-i, Ötöslottó sorsoláson, amelyet a Duna TV ezúttal is élőben közvetített a Szerencse Szombatban. A kihúzott számokat országszerte sokan várták. Mutatjuk, kinek volt malaca! A tét 770 millió forint volt, elő a szelvényekkel.

Kihúzták az Ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat.

Az Ötöslottón a 35. játékhéten az alábbi nyerőszámokat húzták ki.

Nyerőszámok: 7; 17; 35; 50; 77

5 találatos: 0 db

4 találat: 44 db - 1 002 375 Ft

3 találat: 3 384 db - 14 275 Ft

2 találat: 74 790 db - 2445 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.