Szerencsejáték

1 órája

Ötöslottó: 770 millió forint volt a tét, mutatjuk a 35. hét nyerőszámait

Több, mint fél milliárd volt a tét. Mutatjuk, hogy melyik számokat húzták ki az Ötöslottó e heti sorsolásán.

Feol.hu

Már a hét közepén is őrület volt, hiszen négyen is öten is elvitték a Skandináv lottó szerencsejátékának főnyereményt, így joggal bízhatott mindenki abban, hogy Fortuna talán most is rámosolyog a játékosokra az augusztus 30-i, Ötöslottó sorsoláson, amelyet a Duna TV ezúttal is élőben közvetített a Szerencse Szombatban. A kihúzott számokat országszerte sokan várták. Mutatjuk, kinek volt malaca! A tét 770 millió forint volt, elő a szelvényekkel.

Közel 800 millió forint volt a tét: ezzel az 5 nyerőszámmal lehetett elvinni a főnyereményt az Ötöslottón az augusztus 30-án este, a 35. játékhéten.
Kihúzták az Ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat.
Forrás: Illusztráció/MTI

Az Ötöslottón a 35. játékhéten az alábbi nyerőszámokat húzták ki.

Nyerőszámok: 7; 17; 35; 50; 77
5 találatos:  0 db
4 találat:  44 db - 1 002 375 Ft
3 találat: 3 384 db -  14 275 Ft
2 találat: 74 790 db - 2445 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

