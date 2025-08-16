1 órája
Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!
Szombat este ismét sokak tekintete szegeződött a televízió képernyőjére és az online közvetítésekre: ma húzták ki az ötöslottó aktuális nyerőszámait. A szerencsejáték rajongói közül több százezren adták fel szelvényüket a hét folyamán, bízva abban, hogy a Fortuna most rájuk mosolyog.
Az ötöslottó hazánk egyik legnépszerűbb játéka, amely évtizedek óta hétről hétre izgalomban tartja a játékosokat. A főnyeremény összege most 475 millió forintra rúg, így nem csoda, hogy sokan próbálnak szerencsét.
Ötöslottó: Lássuk, kinek volt ma mázlija!
Íme a nyerőszámok: 6, 23, 39, 59, 61
5 találatos: 0 db
4 találat: 30 db - 1 471 870 Ft
3 találat: 2 022 db - 23 920 Ft
2 találat: 56 492 db - 3240 Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.