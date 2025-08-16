Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!

Az ötöslottó hazánk egyik legnépszerűbb játéka, amely évtizedek óta hétről hétre izgalomban tartja a játékosokat. A főnyeremény összege most 475 millió forintra rúg, így nem csoda, hogy sokan próbálnak szerencsét.

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ötöslottó: Lássuk, kinek volt ma mázlija!

Íme a nyerőszámok: 6, 23, 39, 59, 61

5 találatos: 0 db

4 találat: 30 db - 1 471 870 Ft

3 találat: 2 022 db - 23 920 Ft

2 találat: 56 492 db - 3240 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.