Ötöslottó

2 órája

Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!

Szombat este ismét sokak tekintete szegeződött a televízió képernyőjére és az online közvetítésekre: ma húzták ki az ötöslottó aktuális nyerőszámait. A szerencsejáték rajongói közül több százezren adták fel szelvényüket a hét folyamán, bízva abban, hogy a Fortuna most rájuk mosolyog.

Feol.hu

Az ötöslottó hazánk egyik legnépszerűbb játéka, amely évtizedek óta hétről hétre izgalomban tartja a játékosokat. A főnyeremény összege most 475 millió forintra rúg, így nem csoda, hogy sokan próbálnak szerencsét.

ötöslottó
Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Ötöslottó: Lássuk, kinek volt ma mázlija!

Íme a nyerőszámok: 6, 23, 39, 59, 61
5 találatos:  0 db
4 találat:  30 db - 1 471 870 Ft
3 találat: 2 022 db - 23 920 Ft
2 találat: 56 492 db - 3240 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

