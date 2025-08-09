augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

18°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

8 órája

Több mint 300 millió volt a tét: ezzel az 5 számmal lehetett nyerni az Ötöslottón

Címkék#Ötöslottó#Skandináv Lottó#nyerőszámok#sorsolás#főnyeremény#szerencsejáték#hatoslottó

Vajon ezúttal kinek kedvezett a szerencse? A szerdai Skandináv Lottó telitalálat után, mindenki a szombati, augusztus 9-i húzásra figyelt. Lássuk a nyerőszámokat a 32. héten.

Feol.hu

A szerencsejátékok kedvelői igazán izgalmas napokat tudhatnak a hátuk mögött, ugyanis a hét közepén egy szerencsés elvitte a Skandináv Lottó 71 millió forintos főnyereményét, szombaton pedig a tét még nagyobb volt az Ötöslottón: 327 millió forintot ért a telitalálatos szelvény. A Duna TV Szerencse Szombat műsorában ezúttal is élőben közvetítették Magyarország legnépszerűbb szerencsejátékát az Ötöslottót. Az előző héten 14-en is közel álltak a főnyereményhez, mutatjuk, mit tartogatott az augusztus 9-i sorsolás.

Vajon ezúttal kinek kedvezett a szerencse? A szerdai Skandináv Lottó telitalálat után, mindenki a szombati, augusztus 9-i húzásra figyelt. Lássuk a nyerőszámokat a 32. héten.
Kihúzták az Ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat.
Forrás: Illusztráció/MTI

Ötöslottó nyerőszámok a 32. héten

Nyerőszámok: 6, 24, 42, 53, 61.

Nyeremények

  • 5 találatos nem volt
  • A 4 találat 1 072 155  Ft-ot ért, a 3 találatos szelvény 19 715 forintot, míg a két találatos egyenként 3020 forintot fizet.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Jövő héten a várható főnyeremény: 475 millió forint.

Végül pedig, hoztunk egy kis kedvcsináló videót az „őskorból" a holnapi hatoslottó sorsoláshoz is. A tét ezen a héten 1 milliárd 251 millió forint. A videó 1992. október 5.-én vették fel Tiszaörsön, ahol élőben sorsolták.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu