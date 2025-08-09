Több mint 300 millió volt a tét: ezzel az 5 számmal lehetett nyerni az Ötöslottón

A szerencsejátékok kedvelői igazán izgalmas napokat tudhatnak a hátuk mögött, ugyanis a hét közepén egy szerencsés elvitte a Skandináv Lottó 71 millió forintos főnyereményét, szombaton pedig a tét még nagyobb volt az Ötöslottón: 327 millió forintot ért a telitalálatos szelvény. A Duna TV Szerencse Szombat műsorában ezúttal is élőben közvetítették Magyarország legnépszerűbb szerencsejátékát az Ötöslottót. Az előző héten 14-en is közel álltak a főnyereményhez, mutatjuk, mit tartogatott az augusztus 9-i sorsolás.

Kihúzták az Ötöslottót, mutatjuk a nyerőszámokat.

Forrás: Illusztráció/MTI

Ötöslottó nyerőszámok a 32. héten

Nyerőszámok: 6, 24, 42, 53, 61.

Nyeremények

5 találatos nem volt

A 4 találat 1 072 155 Ft-ot ért, a 3 találatos szelvény 19 715 forintot, míg a két találatos egyenként 3020 forintot fizet.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

Jövő héten a várható főnyeremény: 475 millió forint.

Végül pedig, hoztunk egy kis kedvcsináló videót az „őskorból" a holnapi hatoslottó sorsoláshoz is. A tét ezen a héten 1 milliárd 251 millió forint. A videó 1992. október 5.-én vették fel Tiszaörsön, ahol élőben sorsolták.





