Ötöslottó: 616 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

Az ötöslottó heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A kihúzott számokat országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk.

Mutatjuk, mik voltak a nyerőszámok az Ötöslottón.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ötöslottó: A 34. játékhéten az alábbi nyerőszámok értek százmilliókat!

Nyerőszámok: 6, 24, 77, 88, 89

5 találatos: 0 db

4 találat: 16 db - 2.753.665 Ft

3 találat: 1832 db - 26.340 Ft

2 találat: 55631 db - 3.280 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.