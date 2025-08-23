Szerencsejáték
33 perce
Ötöslottó: 616 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat
Több, mint fél milliárd volt a tét. Mutatjuk, hogy melyik számokat húzták ki az Ötöslottó e heti sorsolásán.
Az ötöslottó heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A kihúzott számokat országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk.
Ötöslottó: A 34. játékhéten az alábbi nyerőszámok értek százmilliókat!
Nyerőszámok: 6, 24, 77, 88, 89
5 találatos: 0 db
4 találat: 16 db - 2.753.665 Ft
3 találat: 1832 db - 26.340 Ft
2 találat: 55631 db - 3.280 Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre