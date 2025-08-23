augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

42 perce

Ötöslottó: 616 millió forint volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

Címkék#Ötöslottó#játékhét#szelvény#szerencse

Több, mint fél milliárd volt a tét. Mutatjuk, hogy melyik számokat húzták ki az Ötöslottó e heti sorsolásán.

Feol.hu

Az ötöslottó heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A kihúzott számokat országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk.

Mutatjuk, mik voltak a nyerőszámok a legnépszerűbb szerencsejátékban. Hatalmas volt a főnyeremény az Ötöslottón!
Mutatjuk, mik voltak a nyerőszámok az Ötöslottón.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Ötöslottó: A 34. játékhéten az alábbi nyerőszámok értek százmilliókat!

Nyerőszámok: 6, 24, 77, 88, 89
5 találatos:  0 db
4 találat:  16 db - 2.753.665 Ft
3 találat: 1832 db - 26.340 Ft
2 találat: 55631 db - 3.280 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu