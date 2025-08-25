1 órája
Ősi motívumok csomagolópapíron, körömlakkal
A Vértes Múzeumban a csillagok véletlen együttállásának köszönhetően nyílt egy képzőművészeti kiállítás. A festőnő, a kórusvezető, a transzplantációs szakorvos találkozása nem túl sok lenne véletlennek?
A két, korábban transzplatáción átesett Szalma Ildikó és Németh Sándorné (balról jobbra), mellettük Marianna, Toronyi doktornő és Irénke
Fotó: Némedi István
A Vértes Múzeumban látható képkiállítás minden szó és magyarázat nélkül is élmény. Színek, formák, virágok, legendás alakok a magyar őstörténetből: Csaba királyfi, Emese, Szent István a koronával, a Csillagösvény, vágtázó lovak. Tóth Árpádné, a Vértes Múzeum Baráti Körének alapítója és a Vértes Múzeum önkéntes szervezője örömmel adott helyt a palóc származású, Pásztón élő Molnárné Kiss Marianna képeinek, amikor a csákvári tanárnő, Kunstár Béláné Irén tanár és karvezető felhívta rá a figyelmet. Véletlen és drámai találkozás volt a két nőé, szívbemarkoló a történetük – a budapesti Transzplantációs és Sebészeti Klinikán veseátültetésre várván, egy szobába kerültek. Azért innentől kicsit sok lenne a véletlen, így megállapíthatjuk, hogy inkább sorsszerű a szép történet, ami tavaly október óta teljesült ki mára. Mindkettőjük műtétje sikerült, s ma már szinte olyan életet élnek, mint betegségük előtt!
A csákvári Kunstárné Irénke négy éve szembesült a ma már hála Istennek, nem végzetes, de sokkoló hírrel: mindkét veséje felmondta a szolgálatot, dialízisre szorul. Kemény életmódot követel ez a mindennapokban, s mellé az izgalom társul, hogy lesz-e beültethető szerv, s a várólistán hányadikként pergeti a napokat az érintett. A pásztói Molnárné Marianna sorstársaként ugyanerre a a várólistára került, s lényegében egyszerre kapták meg a behívót az operációra! Irénkénél élődonoros szervátültetésre került sor, felnőtt fia ajánlotta fel édesanyjának a veséjét, ami tökéletesen passzolt szülőjéhez. Ez nem mindig így van, bár kétségtelenül nagyobb az egyezés, mint más rokonnál, vagy idegennél. Mariannánál ez történt, ő idegentől kapta a legtöbb egyezést mutató szervet. Mindkettőjüket Toronyi Éva orvos, egyetemi docens gondozza a műtét után, róla még később szólunk, ha már a „véletleneknél” tartunk. A lábadozásuk gyors volt, Irénke fia néhány napon belül elhagyhatta a kórházat, egy egészséges vesével gond nélkül folytathatja életét.
S ahogy lenni szokott, a szobatársak beszélgetnek egymással. Irénke elmondta, hogy a csákvári Összhang kórus karvezetője, s már abba akarta hagyni teljesen a pályát, de a kórustagok nem engedték neki. Férje is nyugdíjas, ám aktív pedagógus, a bicskei technikumi felnőttoktatásban dolgozik. A magyar népdalok, a madrigálok, a klasszikus kórusművek szakavatott tolmácsolója az amatőr tagokkal, akik magas minőségben művelik a divatból soha ki nem vonuló műfajt.
Képzőművészeti kiállítás a Vértes MúzeumbanFotók: NÉMEDI ISTVÁN
Marianna több, mint tíz évvel fiatalabb Irénkénél, a betegség azonban ugyancsak megrázta őt is. Animációs rajzoló a foglalkozása, de képein láthatjuk, a festés a belső hivatása! Jankovics Marcell legendás rajzfilmes művészünk munkatársa volt éveken át a Pannónia Filmstúdióban, s nemcsak technikailag, de szellemiségében is hatott rá a magyar mondai kultúra. S ha még ez nem lenne elég, Marianna környezet- és természetvédő szemlélete nyomán még egy különlegességet „rátett” alkotói hitvallására. Egy filmet látott arról, hogy mennyi de mennyi körömlakkot kidobnak, szemétbe hajítanak, s szöget ütött a fejébe, hogy nem lehetne ezzel mást is festeni, mint körmöket? Kikísérletezte, hogy az általa megálmodott és megvalósított képekhez éppen mely színek mennyire illenek! Ráadásul a szintén kihajított csomagolópapírokat is összeszedi, s azokra fest a körömlakkal. Az eredmény magáért beszél, gyönyörű - kifejező színek és formavilág. Még egy kis „mariannás” sajátság: a teljesen befejezett, bekeretezett képek közül egyiket-másikat előveszi egy idő után, s továbbfesti, kimegy a szélére, viszi a kis ecsetet tovább, a keretig. Érdekes ötlet. Befejezett volt úgy is, de kiegészítve, továbbgondolva még lendületesebb, még szebb az újraálmodás. A csákvári Vértes Múzeumban állt össze ez az első önálló kiállítása, nem is adott el még képet, sose akart, de vélhetően ez nem marad így. Székesfehérváron is érdeklődnek Molnárné Kiss Marianna képei iránt, hamarosan kiállítják őket, s amúgy többen beleszerettek a varázslatos festményekbe. A palóc származása is tetten érhető bizonyos művein, az ősmagyar őstörténetben pedig benne dobog a szíve, képileg is megfogalmazva. A Hollókői Madonna címet viselő képe kifejezetten hulladékpapírra készült, a motívumok a palóc vidék viseletét örökítik meg, a hatás magasztos. Természetrajongása konkrét, otthonában kert, udvar, virágok, gyümölcsök, süt-főz.
A betegség egy időre kényszerpihenőre és nagy fájdalmakra, aggodalmakra kárhoztatták Irénkét és Mariannát, de néhány hónappal a transzplantáció után újult erővel örülnek az életnek. És most még egy „véletlen” tehát, ahogy ígértük, a találkozás, a muzsika és a festménynek mellé. A csákvári kötődés utólag derült ki – Toronyi Éva doktornő dédapja, Grasser Henrik doktor az Esterházyak háziorvosa volt Csákváron! A véletlen helyett inkább a sorsszerűség az ideillő, nemde?