Ősi motívumok csomagolópapíron, körömlakkal

A Vértes Múzeumban látható képkiállítás minden szó és magyarázat nélkül is élmény. Színek, formák, virágok, legendás alakok a magyar őstörténetből: Csaba királyfi, Emese, Szent István a koronával, a Csillagösvény, vágtázó lovak. Tóth Árpádné, a Vértes Múzeum Baráti Körének alapítója és a Vértes Múzeum önkéntes szervezője örömmel adott helyt a palóc származású, Pásztón élő Molnárné Kiss Marianna képeinek, amikor a csákvári tanárnő, Kunstár Béláné Irén tanár és karvezető felhívta rá a figyelmet. Véletlen és drámai találkozás volt a két nőé, szívbemarkoló a történetük – a budapesti Transzplantációs és Sebészeti Klinikán veseátültetésre várván, egy szobába kerültek. Azért innentől kicsit sok lenne a véletlen, így megállapíthatjuk, hogy inkább sorsszerű a szép történet, ami tavaly október óta teljesült ki mára. Mindkettőjük műtétje sikerült, s ma már szinte olyan életet élnek, mint betegségük előtt!

Molnárné Kiss Marianna festő, Toronyi Éva orvos, egyetemi docens és Kunstár Béláné tanár-kórusvezető.

Fotó: Némedi István

A csákvári Kunstárné Irénke négy éve szembesült a ma már hála Istennek, nem végzetes, de sokkoló hírrel: mindkét veséje felmondta a szolgálatot, dialízisre szorul. Kemény életmódot követel ez a mindennapokban, s mellé az izgalom társul, hogy lesz-e beültethető szerv, s a várólistán hányadikként pergeti a napokat az érintett. A pásztói Molnárné Marianna sorstársaként ugyanerre a a várólistára került, s lényegében egyszerre kapták meg a behívót az operációra! Irénkénél élődonoros szervátültetésre került sor, felnőtt fia ajánlotta fel édesanyjának a veséjét, ami tökéletesen passzolt szülőjéhez. Ez nem mindig így van, bár kétségtelenül nagyobb az egyezés, mint más rokonnál, vagy idegennél. Mariannánál ez történt, ő idegentől kapta a legtöbb egyezést mutató szervet. Mindkettőjüket Toronyi Éva orvos, egyetemi docens gondozza a műtét után, róla még később szólunk, ha már a „véletleneknél” tartunk. A lábadozásuk gyors volt, Irénke fia néhány napon belül elhagyhatta a kórházat, egy egészséges vesével gond nélkül folytathatja életét.

S ahogy lenni szokott, a szobatársak beszélgetnek egymással. Irénke elmondta, hogy a csákvári Összhang kórus karvezetője, s már abba akarta hagyni teljesen a pályát, de a kórustagok nem engedték neki. Férje is nyugdíjas, ám aktív pedagógus, a bicskei technikumi felnőttoktatásban dolgozik. A magyar népdalok, a madrigálok, a klasszikus kórusművek szakavatott tolmácsolója az amatőr tagokkal, akik magas minőségben művelik a divatból soha ki nem vonuló műfajt.