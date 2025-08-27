Örökbefogadás egy otthonosabb környezetért

Az Almamag Magyaralmásért Egyesület elindította a „Fogadj Örökbe! Programot”, amelynek keretében a település köztéri bútorai, vagyis padok, asztalok, pihenőhelyek kelhetnek új életre egy közös összefogással. Az örökbefogadás lehetősége mindenki számára elérhető, így az egyének, a családok, a baráti közösségek, vagy akár az utcatársulások is kiválaszthatnak maguknak egy köztéri bútort.

– A felújítás célja, hogy szebb, rendezettebb, otthonosabb környezetet teremtsünk mindannyiunk örömére. Az örökbefogadók neve, vagy a közösség megnevezése, a felújított bútornál feltüntethető, így mindenki láthatja a közösség iránti gondoskodásukat – olvasható a civil szervezet közleményében.

Az Almamag Magyaralmásért Egyesület közösségi oldalán még egy napig sem volt fent a felhívás, máris hatalmas verseny indult az örökbefogadás kapcsán, így ha valaki még vállalná ezt a feladatot, annak mielőbb jelentkeznie kell az Almamagnál.