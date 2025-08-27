augusztus 27., szerda

Versenyfutás a segítségért

37 perce

Örökbefogadás egy otthonosabb környezetért

Címkék#örökbefogadás#Almamag Magyaralmásért Egyesület#Fogadj Örökbe Program

Különös felhívást adott közre az Almamag Magyaralmásért Egyesület, elindítva egy olyan folyamatot, amelyből szinte verseny lett. A Fogadj Örökbe Program lényege az, hogy az örökbefogadás tárgyát, vagyis a kiválasztott köztéri bútort felújítsák, rendezzék óvják azok, akik felvállalták ezt a nemes cselekedetet. Mint kiderült a vártnál is nagyobb a siker.

Feol.hu
Örökbefogadás egy otthonosabb környezetért

Forrás: Önkormányzat

Az Almamag Magyaralmásért Egyesület elindította a „Fogadj Örökbe! Programot”, amelynek keretében a település köztéri bútorai, vagyis padok, asztalok, pihenőhelyek kelhetnek új életre egy közös összefogással. Az örökbefogadás lehetősége mindenki számára elérhető, így az egyének, a családok, a baráti közösségek, vagy akár az utcatársulások is kiválaszthatnak maguknak egy köztéri bútort.

– A felújítás célja, hogy szebb, rendezettebb, otthonosabb környezetet teremtsünk mindannyiunk örömére. Az örökbefogadók neve, vagy a közösség megnevezése, a felújított bútornál feltüntethető, így mindenki láthatja a közösség iránti gondoskodásukat – olvasható a civil szervezet közleményében.

Az Almamag Magyaralmásért Egyesület közösségi oldalán még egy napig sem volt fent a felhívás, máris hatalmas verseny indult az örökbefogadás kapcsán, így ha valaki még vállalná ezt a feladatot, annak mielőbb jelentkeznie kell az Almamagnál.

 

