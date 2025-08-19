Királyi Napok
Nem csak a rajongók imádták a tegnapi EDDA-bulit
Ugyan a koncert tegnap volt, valószínűleg még mindig hatása alatt vannak a rajongók, hisz egy felejthetetlen bulival készült az együttes.
Óriási volt a buli az Eddával tegnap este Székesfehérváron.
Forrás: EDDA Művek Facebook oldala
A Királyi Napok hétfői napjának zárásaként az Edda Műveket köszönthette Fehérvár a Zichy liget színpadán.
Galériánkban és videón mutatjuk a hamisítatlan Edda-hangulatot:
EDDA Művek a Zichy-színpadonFotók: EDDA Művek Facebook oldala
Facebook posztban pedig a zenekar is kifejezte boldogságát és háláját, hogy Székesfehérváron zenélhettek.
