Királyi Napok

1 órája

Nem csak a rajongók imádták a tegnapi EDDA-bulit

Ugyan a koncert tegnap volt, valószínűleg még mindig hatása alatt vannak a rajongók, hisz egy felejthetetlen bulival készült az együttes.

Feol.hu
Óriási volt a buli az Eddával tegnap este Székesfehérváron.

Óriási volt a buli az Eddával tegnap este Székesfehérváron.

Forrás: EDDA Művek Facebook oldala

A Királyi Napok hétfői napjának zárásaként az Edda Műveket köszönthette Fehérvár a Zichy liget színpadán.

Galériánkban és videón mutatjuk a hamisítatlan Edda-hangulatot:

EDDA Művek a Zichy-színpadon

Fotók: EDDA Művek Facebook oldala

Facebook posztban pedig a zenekar is kifejezte boldogságát és háláját, hogy Székesfehérváron zenélhettek.

