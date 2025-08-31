Korábban jön az őszi óraátállítás

Idén az őszi óraátállítás szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor egy órával vissza kell állítani az órákat, így elvileg hosszabb lehet a pihenés. Számolt be az Origó!

Óraátállítás, idén kicsit előbb! Fotó: Facebook

Bár a plusz egy óra alvás jól hangzik, az alvás-ébrenlét ciklus felborulása kellemetlen tüneteket is okozhat, különösen időseknél és krónikus betegek esetén. A szakértők szerint az átállás befolyásolhatja a hormonháztartás, ami fáradtságot, ingerlékenységet, alvászavart vagy akár emésztési problémákat is kiválthat.

Hogyan készüljünk fel, jön az óraátállítás?