Erre érdemes figyelni
4 órája
Korábban jön az őszi óraátállítás
A váltás azonban nem mindenkinél megy zökkenőmentesen. Az óraátállítás még mindig érezhetően megterheli sokak szervezetét.
Fotó: Facebook
Idén az őszi óraátállítás szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor egy órával vissza kell állítani az órákat, így elvileg hosszabb lehet a pihenés. Számolt be az Origó!
Bár a plusz egy óra alvás jól hangzik, az alvás-ébrenlét ciklus felborulása kellemetlen tüneteket is okozhat, különösen időseknél és krónikus betegek esetén. A szakértők szerint az átállás befolyásolhatja a hormonháztartás, ami fáradtságot, ingerlékenységet, alvászavart vagy akár emésztési problémákat is kiválthat.
Hogyan készüljünk fel, jön az óraátállítás?
- Már pár nappal korábban kezdjünk el kicsit korábban kelni
- Lehetőség szerint napközben tartózkodjunk természetes fényben
- Lefekvés előtt kerüljük a képernyőt, a koffeint és a nehéz ételeket
Az Európai Unió már évek óta tervezi az óraátállítás eltörlését, de konkrét döntés továbbra sem született. Így idén ősszel ismét alkalmazkodnunk kell az időváltáshoz, ezúttal kicsit korábban, mint azt megszoktuk, ha egyáltalán megszoktuk!
