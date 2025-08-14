Önkéntes értékmentés és fejlesztés a történeti kertjeinkben

Az iszkaszentgyörgyi Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély és a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély kertjében dolgoznak az értékmentésben résztvevő fiatalok, akik önkéntes alapon érkeztek tíz országból, illetve négy kontinensről Fejér megyébe.

Tíz országból, és kontinensről érkeztek ma fiatalok Fejér megyébe, hogy ott önkéntes módon segítsenek történeti kertjeink fennmaradásában

Az önkéntesek két kastélyban is dolgoznak

Az Európai Unió Kulturális Öröksége díjában, az Europa Nostra 2025-díjban részesült European Heritage Volunteers (EHV) első ízben szervez az MKA-val partnerségben hazánkban nemzetközi önkéntes programot. A kéthetes örökségvédelmi munkában az Egyesült Államokból, Törökországból, Olaszországból, Bangladesből, Albániából, Bulgáriából, Spanyolországból és Romániából érkező résztvevők munkáját a Magyar Kertörökség Alapítvány szakmai koordinálása mellett ausztrál és litván csoport koordinátorok segítik.

A projekt Iszkaszentgyörgy kastélykertjében a geometrikus elrendezésű 'formal garden' puszpáng sövényeinek és szoliter cserjéinek nyírására, épített elemek tisztítási munkáira és idős fák állapotának felmérésére fókuszál. Fehérvárcsurgó 25 hektáros történeti parkjában és a csatlakozó erdő részletben pedig a kialakítás alatt álló dendrológiai tanösvény fejlesztésében, fiatal növények ápolásában segítenek a résztvevők.

Történeti és történeti értékű kertek

– A Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) feladata és fő célkitűzése, hogy a magyar történeti és történeti értékű kerteknek az ismertségét és elismertségét minél szélesebb körben elérje úgy a hazai keretek között, mint nemzetközi szinten. Ennek érdekében - többek között - hazai történeti kertekben önkéntes napokat, alkalmakat szervezünk, amit immár két éve folytatunk Iszkaszentgyörgyön, emellett folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk a fehérvárcsurgói kastéllyal is, ami az MKA közvetítésével és szakmai támogatásával tagja az Európai Történeti Kertek Útvonalának is. A történeti kert olyan történeti örökség, ami kertművészeti szempontból, mint műalkotás kiemelkedő értéket képvisel. Ez egyben jogi kategória is, ugyanakkor számos jelentős hazai kert ezt a fajta jogi védettséget még nem élvezi, ezeket szoktuk történeti értékű kertként említeni. Mindezen kertörökségi értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez kívánunk hozzájárulni szakmai tudásunkkal, immár nemzetközi keretek között – fogalmazott Sólyom Barbara, a Magyar Kertörökség Alapítványtól.