Önkéntes értékmentés és fejlesztés a történeti kertjeinkben
A Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) és a European Heritage Volunteers szervezésében két Fejér megyei kastély kertjében is dolgoznak külhoni fiatalok. Augusztus 3. és 16. között tíz önkéntes részt vesz az értékmentésben Fehérvárcsurgó és Iszkaszentgyörgy történeti kertjeiben.
A tó partján magasodó hófehér gloriette kiemelten kedvenc része a kertnek
Az iszkaszentgyörgyi Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély és a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély kertjében dolgoznak az értékmentésben résztvevő fiatalok, akik önkéntes alapon érkeztek tíz országból, illetve négy kontinensről Fejér megyébe.
Az önkéntesek két kastélyban is dolgoznak
Az Európai Unió Kulturális Öröksége díjában, az Europa Nostra 2025-díjban részesült European Heritage Volunteers (EHV) első ízben szervez az MKA-val partnerségben hazánkban nemzetközi önkéntes programot. A kéthetes örökségvédelmi munkában az Egyesült Államokból, Törökországból, Olaszországból, Bangladesből, Albániából, Bulgáriából, Spanyolországból és Romániából érkező résztvevők munkáját a Magyar Kertörökség Alapítvány szakmai koordinálása mellett ausztrál és litván csoport koordinátorok segítik.
A projekt Iszkaszentgyörgy kastélykertjében a geometrikus elrendezésű 'formal garden' puszpáng sövényeinek és szoliter cserjéinek nyírására, épített elemek tisztítási munkáira és idős fák állapotának felmérésére fókuszál. Fehérvárcsurgó 25 hektáros történeti parkjában és a csatlakozó erdő részletben pedig a kialakítás alatt álló dendrológiai tanösvény fejlesztésében, fiatal növények ápolásában segítenek a résztvevők.
Történeti és történeti értékű kertek
– A Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) feladata és fő célkitűzése, hogy a magyar történeti és történeti értékű kerteknek az ismertségét és elismertségét minél szélesebb körben elérje úgy a hazai keretek között, mint nemzetközi szinten. Ennek érdekében - többek között - hazai történeti kertekben önkéntes napokat, alkalmakat szervezünk, amit immár két éve folytatunk Iszkaszentgyörgyön, emellett folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk a fehérvárcsurgói kastéllyal is, ami az MKA közvetítésével és szakmai támogatásával tagja az Európai Történeti Kertek Útvonalának is. A történeti kert olyan történeti örökség, ami kertművészeti szempontból, mint műalkotás kiemelkedő értéket képvisel. Ez egyben jogi kategória is, ugyanakkor számos jelentős hazai kert ezt a fajta jogi védettséget még nem élvezi, ezeket szoktuk történeti értékű kertként említeni. Mindezen kertörökségi értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez kívánunk hozzájárulni szakmai tudásunkkal, immár nemzetközi keretek között – fogalmazott Sólyom Barbara, a Magyar Kertörökség Alapítványtól.
A négy égtáj felé viszik a jó hírt
A szervezőt arról is kérdeztük, hogy hogyan kapcsolódik az alapítvány a nemzetközi szervezethez?
– A jelenleg zajló projekt egy kéthetes program, melyet közösen szerveztünk a németországi European Heritage Volunteers szervezettel. Ez a hálózat Európa szerte működő és elkötelezett örökségvédelmi szervezeteket, intézményeket, magánembereket fog össze. Évente több száz fiatal szakember és diák csatlakozik a világ minden tájáról ehhez a programhoz, hogy jelentős európai örökségi helyszíneken kézzel fogható értékmentési, megőrzési munkát végezzenek a kulturális örökség védelme érdekében. Ezáltal gyakorlati oktatásban részesülnek, illetve elsajátítanak olyan technikákat, tevékenységeket, amik ezeket az örökségi értékeket képesek fenntartani és tovább vinni a következő generációknak. A gyakorlat sikeressége okán részesült a hálózat idén nyár elején a neves örökségvédelmi díjban, és került a közönség díjra való felterjesztések közé. A nemzetközi szervezet célkitűzései összhangban állnak az MKA missziójával, így elindítottuk az együttműködést, amelynek köszönhetően közös szervezésben Magyarországon először valósul most meg egy ilyen nemzetközi program. Tíz fiatalt szerveztek ide, 10 különböző országból, négy kontinensről. Ausztrália, Ázsia, Észak-Amerika illetve Európa országai is képviseltetik magukat. Vannak közöttük építészek, tájépítészek, illetve egyéb, például politikai vagy éppen régészeti tanulmányokat folytató fiatalok is. Számunkra ez azért is jelentős mérföldkő, mert a résztvevők az itt töltött idő alatt szerezett tapasztalatok alapján a világ négy égtájának a különböző pontjaira viszik magukkal Magyarország kulturális értékeiről, illetve ezen kertörökségi helyszínekről szerzett ismereteiket, kertkultúránkkal kapcsolatos benyomásaikat, élményeiket – mondta Sólyom Barbara a Károlyi-kastély épületében.
A megye legszebb kertjeit láthatták
A megyénkbe érkező önkéntesek az egyik este egy szabadtéri filmvetítés során ízelítőt kaptak az alapítvány (MKA) által nemrégiben készített és tévé műsorra tűzött filmsorozatból. A Táj-Kép című sorozatból olyan részleteket láthattak, amelyek jelentős hazai történeti értékkel bíró kerteket mutatnak be. Egy másik napon pedig részt vettek egy egynapos szakmai kiránduláson is, melynek programja a környék tájképét meghatározó, tájalakítását befolyásoló helyszínekből mutatott különféle példákat. A Gánti Földtani Park meglátogatását követően három különböző sorsú és állapotú kastélykert, azaz a csákvári Eszterházy-kastély kertjének, Lovasberényben a Cziráky-kastély kertjének, valamint Nádasdladányban a Nádasdy-kastély kertjének bemutatására került sor. A szakmai kirándulást egy a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély parkjában, a szigeten felcsendülő, a tavon úszó gyertyafényekkel kísért esti koncertélmény színesítette.
Láthatták a megye kertörökségét
- Gánti Földtani Park
- csákvári Eszterházy-kastély
- lovasberényi Cziráky-kastély
- nádasdladányi Nádasdy-kastély
- fehérvárcsurgói Károlyi-kastély
- iszkaszentgyörgyi Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély
Szomszéd kastélyok kertjei
Iszkaszentgyörgy és Fehérvárcsurgó közel van egymáshoz, mégis két különböző település, különböző kastéllyal és kerttel, ezért megkérdeztük, hogy hol milyen munkát végeznek az önkéntes fiatalok augusztus 3 és 16 között?
A két kastélykert földrajzi közelsége mellett történetileg is kapcsolódik egymáshoz. Jelenlegi helyzetük kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy ilyen kis távolságon belül két teljesen különböző adottságú, kiemelkedő értékű történeti kerttel ismerkedhessenek meg a résztvevők. A munkafolyamatokat és a hozzájuk kapcsolódó oktatási programokat úgy szerveztük meg, hogy - a program célkitűzése szerint - minél többféle, történeti kertekre jellemző fenntartási munkát sajátíthassanak el a résztvevők, minél változatosabb ismeretszerzésre adjunk lehetőséget. Iszkaszentgyörgyön bukszus sövény nyírásával foglalkoztunk, illetve szárazon rakott kőfalak és gyepfelületek tisztításával. Lesz még a héten műszeres favizsgálat is, egy magyar találmánnyal a Fakopp készülékkel, valamint stabilitás mérő műszerekkel. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély parkjában olyan egyszerű faápolási munkákat végzünk el, mint az idős fákra felkapaszkodó borostyánok eltávolítása, hogy azok ne akadályozzák a fák növekedését, vagy éppen a cserjetisztítás. Emellett felújítottuk a kastély és a tó között található Mezítlábas tanösvényt is, illetve az egykori Vadászerdőben egy-két éve megkezdett, a világ mérsékelt övi fafajainak bemutatását megcélzó dendrológiai tanösvény útvonalán végeztünk tevékenységeket, így összeszedtük a lehullott ágakat, gallyakat, amiket aprítást követően a sétányra mulcsként terítettünk – sorolta a feladatokat Sólyom Barbara.
A nyári forróságban is aktív csapat a szombat esti koncertélmény utáni napokban a Károlyi-kastély melletti csónakázó tó partja mentén húzta-vonta, metszőollóval vagdosta a borostyán törzsre futó vesszőit, munkájuk irányát nagy, frissen tépett zöld halmok jelezték a kastély kertjében.