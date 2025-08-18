Egy székely lány csodája: négy arany egyetlen olimpián

A továbbiakban elsősorban a határon túlra szakadt magyar nemzetiségű, de más országok színeiben versenyző olimpiai bajnokok mellszobrát helyezik el az Olimpiai Parkban. Olyan kiválóságok ők, akik miközben a legnagyobb győzelmeket aratták, mindig büszkén vallották meg magyarságukat. Közülük is kiemelkedik Szabó Katalin, aki Ceausescu diktatúrájának kettős elnyomásában, kisebbségi helyzete miatt hátrányosan megkülönböztetve tudott 1984-ben, a Los Angeles-i nyári olimpián négy arany- és egy ezüstérmet nyerni. Nemzeti sorstragédiánk része, hogy Romániának.

Kű Lajos a Szabó Katalint ábrázoló szoborral

Forrás: feol.hu

A székesfehérvári Olimpiai Park már eddig is a magyar sportolók dicsőségét hirdető zarándokhely volt, de a véglegesen kialakított szoboregyüttes teszi majd teljessé az emlékparkot, vallja Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, aki az elmúlt években a különböző évfordulók alkalmával a magyar közélet jeles képviselőivel együtt koszorúzta meg az emlékművet. Alapítványa a képzőművészeti fejlesztés minden költségét magára vállalta, az alkotásokat pedig Székesfehérvár városának kívánja ajándékozni. A kezdeményezést nagyon sokan támogatják: közöttük van mások mellett a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a New York-i Magyar Szövetség, Márfi Gyula érsek, Kiss-Rigó László püspök, Spányi Antal püspök, Hoffman József vállalkozó és Horváth Attila alkotmánybíró is.

Szabó Katalin olimpiai bajnok – ahogyan a szobrászművész látta őt

Forrás: Aranycsapat Alapítvány

Szabó Katalin és Francia Zsuzsanna szobrát Túri Török Tibor Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas szobrászművész már elkészítette. A jövőben dolgozik majd Vörös Zsuzsa (öttusa), Balázs Jolán (magasugrás), Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly és Mester Gyula (röplabda), Beca József és Marosán Jenifer (labdarúgás), Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrán. A Francia Zsuzsannát ábrázoló alkotást október elején avatják fel az olimpikon jelenlétében, aki azokban a napokban egy németországi konferencián vesz részt, Münchenből utazik majd Székesfehérvárra. Vele a FEOL nemrégiben hosszabb interjút készített, őt tehát már nem kell bemutatni olvasóinknak. Szabó Katalinról azonban mindenképpen írnunk kell: minden idők egyik legeredményesebb olimpikon tornásza, aki az 1984-es Los Angeles-i Olimpián négy aranyérmet szerzett, Franciaországból érkezik szeptember első napjaiban a koronázó városba, a szoboravató ünnepségre. A sportág királynője látogat tehát a királyok városába.