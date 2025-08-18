50 perce
Egy székely lány csodája: négy arany egyetlen olimpián
Három éve avatták fel a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére a Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész által készített, a Helsinki Olimpián tizenhat aranyérmet nyert sportolók emlékét megörökítő alkotást. Az a mű maradna a továbbiakban is a terület meghatározó képzőművészeti eleme, azonban szeptember elején egy újabb szobor kerül a parkba, majd október első napjaiban egy harmadikat is felavatnak majd a sporthősök tisztelői.
A továbbiakban elsősorban a határon túlra szakadt magyar nemzetiségű, de más országok színeiben versenyző olimpiai bajnokok mellszobrát helyezik el az Olimpiai Parkban. Olyan kiválóságok ők, akik miközben a legnagyobb győzelmeket aratták, mindig büszkén vallották meg magyarságukat. Közülük is kiemelkedik Szabó Katalin, aki Ceausescu diktatúrájának kettős elnyomásában, kisebbségi helyzete miatt hátrányosan megkülönböztetve tudott 1984-ben, a Los Angeles-i nyári olimpián négy arany- és egy ezüstérmet nyerni. Nemzeti sorstragédiánk része, hogy Romániának.
A székesfehérvári Olimpiai Park már eddig is a magyar sportolók dicsőségét hirdető zarándokhely volt, de a véglegesen kialakított szoboregyüttes teszi majd teljessé az emlékparkot, vallja Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, aki az elmúlt években a különböző évfordulók alkalmával a magyar közélet jeles képviselőivel együtt koszorúzta meg az emlékművet. Alapítványa a képzőművészeti fejlesztés minden költségét magára vállalta, az alkotásokat pedig Székesfehérvár városának kívánja ajándékozni. A kezdeményezést nagyon sokan támogatják: közöttük van mások mellett a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a New York-i Magyar Szövetség, Márfi Gyula érsek, Kiss-Rigó László püspök, Spányi Antal püspök, Hoffman József vállalkozó és Horváth Attila alkotmánybíró is.
Szabó Katalin és Francia Zsuzsanna szobrát Túri Török Tibor Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas szobrászművész már elkészítette. A jövőben dolgozik majd Vörös Zsuzsa (öttusa), Balázs Jolán (magasugrás), Torma Gyula (ökölvívás), Király Károly és Mester Gyula (röplabda), Beca József és Marosán Jenifer (labdarúgás), Hunyadi Emese (gyorskorcsolyázó) szobrán. A Francia Zsuzsannát ábrázoló alkotást október elején avatják fel az olimpikon jelenlétében, aki azokban a napokban egy németországi konferencián vesz részt, Münchenből utazik majd Székesfehérvárra. Vele a FEOL nemrégiben hosszabb interjút készített, őt tehát már nem kell bemutatni olvasóinknak. Szabó Katalinról azonban mindenképpen írnunk kell: minden idők egyik legeredményesebb olimpikon tornásza, aki az 1984-es Los Angeles-i Olimpián négy aranyérmet szerzett, Franciaországból érkezik szeptember első napjaiban a koronázó városba, a szoboravató ünnepségre. A sportág királynője látogat tehát a királyok városába.
Szabó Katalin ezekben a napokban ismét szülőföldjén, az erdélyi Zágonban tartózkodik, ahol 1968-ban született egy küzdelmes, mégis csodálatos életre. Zágonról sokaknak Mikes Kelemen juthat eszébe, aki ezt írta törökországi leveleinek egyikében:
Már mi itt derék házas-tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.
Szabó Katalin sokszor és sok helyen elmondta már, hogy ő ott érzi magát a legjobban.
Az örökmozgó székely kislány már hatévesen úgy került tornaiskolába előbb Kovásznára, Brassóba majd Ónfalvára, hogy még románul sem tudott. Aztán ez a helyzet megfordult, mert utána magyarul csak a ritka hazalátogatások, valamint az édesanyjával folytatott heti két telefonálás során beszélt. Nagyon kemény világban élt, a tanulás mellett naponta kétszer edzettek a lányok, és ez fontosabbnak számított, mint az iskolai előmenetel. Már nagyon korán megmutatkozott rendkívüli tehetsége: 1983-ban és 1984-ben nem kevesebb, mint tizenhét versenyen kapott maximális, tízes pontszámot. Az egyik legemlékezetesebb győzelmét a Budapest Sportcsarnokban aratta, ahol életében először lett világbajnok. Magyar csárdásra adta elő a nagyszerű talajgyakorlatot, ami után a szurkolók felállva tapsoltak. „A nézők tomboltak, a tízes pontszám kihirdetését követően vissza kellett mennem a szőnyegre, hogy köszöntsem őket”, emlékezett. Hozzátette, hogy csak állt, és nem értette, miért szeretik őt annyira.
Aztán 1984-ben Los Angelesben, kirobbanó formában négy aranyérmet és egy ezüstöt szerzett, rajta kívül a világon ez a teljesítmény csupán három másik tornásznőnek sikerült – közülük az egyik Keleti Ágnes, a másik az orosz Larisza Latyinina, a harmadik pedig a csehszlovák Vera Cáslavska volt. A bukaresti repülőtéren a sok román sportoló élén a repülőgép lépcsőjén Szabó Katalin jelent meg először, nyakában az arany medálokkal és az ezüsttel, ami máig bosszantja. (Mert lehetett volna arany is…) Bárki azt hihetné, hogy világsztárként kezelték ezután és bármit megtehetett, de a román titkosszolgálat állandóan figyelte külföldön élő rokonai és magyar nemzetisége miatt. Hiába lett az ország legeredményesebb sportolója, nem becsülték meg, egzisztenciális értelemben sem. Csalódottságot érzett, mert nem ezt várta. Ráadásul jónéhány verseny esetében mellőzték, folyamatosan gáncsolták, ezért 1987-ben, a rotterdami világbajnokság után pontot tett élsportoló pályafutásának végére. Annak ellenére, hogy az 1988-as Szöuli Olimpián még bármi megtörténhetett volna… De addigra már eléggé elfáradt, hiszen nagyon feszített tempót diktált a torna.
A bukaresti egyetem sport és testnevelés karán diplomázott, majd Déván edzősködött: mások mellett tanítványa volt az 1999-es világbajnok Maria Olaru is. Férjével, a kajakos Tamás Krisztiánnal 1991-ben házasodtak össze, aztán egy év múlva Franciaországban vállaltak munkát. Amerikába is mehettek volna, de Chamaliéres közelebb esett Zágonhoz. Nem terveztek sokáig, aztán úgy alakult, hogy máig ott élnek Lorenzo, valamint Zénó nevű fiaikkal, Katalin a helyi tornacsapat edzője. Franciául már az edzőteremben tanult meg. Egy egészségügyi szervezetnek is tagja, amely szívbetegségekkel küzdő, nélkülöző gyerekeken segít.
A román sport legmagasabb kitüntetését, a Sport Érdemrend első fokozatát 2008-ban kapta meg, de övé a Román Nemzeti Sporthivatal Legendás Bajnokok Díja is. Beválasztották a Nemzetközi Torna Hírességek Csarnokába, nevét viseli szülőfaluja, Zágon óvodája és a sepsiszentgyörgyi sportcsarnok, rövidesen pedig Déva után szobra lesz Székesfehérváron is. A magyarok és az Aranycsapat Alapítvány figyelmét rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartja, szinte el sem hitte a hírt, amikor először értesült az előkészületekről.
Edzői és az újságírók szerint kivételes tehetség volt, ő maga viszont úgy gondolja, elsősorban annak köszönhette sikereit, hogy mindig, minden tőle telhetőt megtett a győzelem érdekében. Életének tizennégy évét az élmezőnyben szerepelve tornászta végig, abból az időszakból az bizonyult a legnehezebbnek, amit az olimpiai csapatnál töltött. Nem pihenhetett egy pillanatra sem. Miként lehetett valaki királynő a tornasportban? Akarattal és kitartással: ebben mutatott példát nem csak Székelyföldnek, de az egész határokat nem ismerő magyarságnak, az őt el nem felejtő nemzetnek.