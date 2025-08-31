22 perce
Tátva maradt a szánk: oldtimer karaván Fejérben (videó,galéria)
Elképesztő csapat! Mintegy száz oldtimer és youngtimer autóból álló karaván érkezett vasárnap a fővárosból, hogy Fejér vármegyén keresztül mutassa meg magát a közönségnek. A Budapest Classic Grand Prix márkafüggetlen túra résztvevőit a Martonvásári MartonKult BBK rendezvényudvarán is láthatták többek között az érdeklődők.
Veterán autócsodák érkeztek Martonvásárra is.
Fotó: Nagy Norbert
A Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület által szervezett veterán túrán változatos mezőny gyűlt össze, melynek többségét a harminc évnél idősebb oldtimer járművek tették ki. A legidősebb résztvevő egy 1942-es katonai terepjáró volt, de a klasszikusok között feltűnt többek között egy kispolcki , valamint Alfa Romeo, Jaguar és Corvette is.
A martonvásári BBK rendezvényudvara megtelt autócsodákra éhes nézőkkel. A futam harmadik állomásán a résztvevők pecsételtek, majd Tordas, Etyek, Alcsútdoboz és Bicske után Biatorbágy és a Budapest felé vették az irányt.
Oldtimer felvonulásFotók: Nagy Norbert / FMH
A hangulat fergeteges volt, az autócsodáktól mindenkinek tátva maradt a szája. Készültek a selfik és a fotók mindenki nagy-nagy megelégedésére.
