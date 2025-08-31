augusztus 31., vasárnap

Veterán autócsodák

3 órája

Tátva maradt a szánk: oldtimer karaván Fejérben (videó,galéria)

Címkék#Fejér vármegye#oldtimer#Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület#Bicske#Etyek#Martonvásár#veterán

Elképesztő csapat! Mintegy száz oldtimer és youngtimer autóból álló karaván érkezett vasárnap a fővárosból, hogy Fejér vármegyén keresztül mutassa meg magát a közönségnek. A Budapest Classic Grand Prix márkafüggetlen túra résztvevőit a Martonvásári MartonKult BBK rendezvényudvarán is láthatták többek között az érdeklődők.

Kecskés Zoltán
Tátva maradt a szánk: oldtimer karaván Fejérben (videó,galéria)

Veterán autócsodák érkeztek Martonvásárra is.

Fotó: Nagy Norbert

​A Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület által szervezett veterán túrán változatos mezőny gyűlt össze, melynek többségét a harminc évnél idősebb oldtimer járművek tették ki. A legidősebb résztvevő egy 1942-es katonai terepjáró volt, de a klasszikusok között feltűnt többek között egy kispolcki , valamint Alfa Romeo, Jaguar és Corvette is.

oldtimer
Több százan várták az oldtimerek érkezését. 
Fotó: Nagy Norbert

​A martonvásári BBK rendezvényudvara megtelt autócsodákra éhes nézőkkel. A futam harmadik állomásán a résztvevők pecsételtek, majd Tordas, Etyek, Alcsútdoboz és Bicske után Biatorbágy és a Budapest felé vették az irányt.

(Galéria a képre kattintva!)

Oldtimer felvonulás

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A hangulat fergeteges volt, az autócsodáktól mindenkinek tátva maradt a szája. Készültek a selfik és a fotók mindenki nagy-nagy megelégedésére.

 

