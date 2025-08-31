Tátva maradt a szánk: oldtimer karaván Fejérben (videó,galéria)

​A Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület által szervezett veterán túrán változatos mezőny gyűlt össze, melynek többségét a harminc évnél idősebb oldtimer járművek tették ki. A legidősebb résztvevő egy 1942-es katonai terepjáró volt, de a klasszikusok között feltűnt többek között egy kispolcki , valamint Alfa Romeo, Jaguar és Corvette is.

Több százan várták az oldtimerek érkezését.

Fotó: Nagy Norbert

​A martonvásári BBK rendezvényudvara megtelt autócsodákra éhes nézőkkel. A futam harmadik állomásán a résztvevők pecsételtek, majd Tordas, Etyek, Alcsútdoboz és Bicske után Biatorbágy és a Budapest felé vették az irányt.

(Galéria a képre kattintva!)