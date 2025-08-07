Megemelt nyugdíjat kérhetnek a nyugdíjasok

augusztus 7., csütörtök

Növekedhet a nyugdíj összege, amennyiben az érintettek kérik nyugdíjus újraszámolását. Az extra nyugdíj azonban csak azoknak jár, akik megfelelnek a feltételeknek. Mutatjuk, melyek ezek!

Feol.hu
2025-től új szabályok léptek életbe, melyek értelmében több lehet a nyugdíjuk azoknak, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtt úgynevezett korhatár előtti ellátásban részesültek, közben munkát vállaltak, és később az ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult – írja a Veol.hu.

Bizonyos feltételek fennállása esetén kérhető a nyugdíj összegének újraszámolása
Több ezer forinttal emelkedhet a nyugdíj

Kinek emelkedhet a nyugdíja?

A megemelt összegű nyugdíj lehetőségével azok élhetnek, akik 1988. január 1. óta (már) dolgoztak, innentől számolják a nyugdíjbavonulás napjáig megszerzett bért. Aki elment korhatár előtti ellátásba és 2012. január 1-jét követően dolgozott a megállapított nyugellátás mellett, annak, amikor eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, ha kéri, újraszámolják a nyugdíját, mely során figyelembe veszik a 2012. január 1-je után megszerzett béreket is. Így a megállapított nyugdíj összege emelkedhet.

A nyugdíj-újraszámítás akkor kérhető, ha valaki a korhatár előtti ellátás ideje alatt legalább egy évnyi szolgálati időt gyűjtött, járulékfizetéssel együtt. A kérelmet a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A jogosultak számára ez az újraszámítás magasabb nyugdíjat hozhat, amely akár az élelmiszer-utalványok mellett is plusz juttatásként érkezhet. Az igénylés részletes feltételeit az Adó.hu ismertette, így érdemes tájékozódni, hogy ki és hogyan élhet a lehetőséggel.

 

