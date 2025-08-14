augusztus 14., csütörtök

Nevet kaptak a legújabb lakók

40 perce

Névadó ünnepség a Zámolyi Madárparkban - ez lett a végeredmény!

Nagy volt az izgalom a zámolyi madárparkban: a legújabb lakók számára kerestek új nevet a közönség segítségével. Nagyon cuki végeredmény született egy kedves helyi kislánynak köszönhetően!

Feol.hu

Mosolygós arcocska, csivitelés és egy kis ünnepi izgalom töltötte be a Zámolyi Madárparkot, ahol névadó ünnepséget tartottak. A közönségszavazás heteken át zajlott, a legtöbb lájkot kapott ötlet pedig most hivatalosan is a park két kacagójancsijának neve lett: ők mostantól Pip és Polly.

Névadó ünnepség – Nagyon cuki végeredmény született.
Fotó: Nagy Bence

A versenyt a zámolyi Filotás Fanni nyerte, aki a madárpark vezetőjétől, Nagy Bencétől vehette át az oklevelét és családi belépőjét.

- A kacagójancsiknak, vagy más néven kokaburáknak kerestünk nevet. Két éve a lórik elnevezésével kezdődött minden, és a mostani is nagy siker volt – mesélte a feol.hu-nak a park vezetője. A szavazás ezúttal is szoros volt, de a nyertes nevek vidám csengése egyből belopta magát a látogatók szívébe – ahogy maguk a tollas lakók is, akik immár hivatalosan is Pipként és Pollyként üdvözlik vendégeiket.

 

 

