Névadó ünnepség a Zámolyi Madárparkban - ez lett a végeredmény!

Mosolygós arcocska, csivitelés és egy kis ünnepi izgalom töltötte be a Zámolyi Madárparkot, ahol névadó ünnepséget tartottak. A közönségszavazás heteken át zajlott, a legtöbb lájkot kapott ötlet pedig most hivatalosan is a park két kacagójancsijának neve lett: ők mostantól Pip és Polly.

Névadó ünnepség – Nagyon cuki végeredmény született.

Fotó: Nagy Bence

A versenyt a zámolyi Filotás Fanni nyerte, aki a madárpark vezetőjétől, Nagy Bencétől vehette át az oklevelét és családi belépőjét.

- A kacagójancsiknak, vagy más néven kokaburáknak kerestünk nevet. Két éve a lórik elnevezésével kezdődött minden, és a mostani is nagy siker volt – mesélte a feol.hu-nak a park vezetője. A szavazás ezúttal is szoros volt, de a nyertes nevek vidám csengése egyből belopta magát a látogatók szívébe – ahogy maguk a tollas lakók is, akik immár hivatalosan is Pipként és Pollyként üdvözlik vendégeiket.