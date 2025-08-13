1 órája
Élő hagyományok bűvöletében - Elkezdődött a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál (galéria)
Felvonulással kezdődött a harmincadik Királyi napok Nemzetközi Néptáncfesztivál kedden, melyen a házigazda Alba Regia Táncegyüttes Kanadát, Kolumbiát és Macedóniát látja vendégül. A néptáncfesztivál nyitógálája előtt a résztvevő tánccsoportok a Városház tértől a Fő utcán keresztül vonultak a Zichy-színpadig, egy-egy kis ízelítőt adva műsorukból a járókelőknek.
Fotó: Fehér Gábor
Kedd este az Alba Regia Táncegyüttes, Kanada, Kolumbia és Macedónia táncegyütteseinek felvonulásával kezdődött a harmincadik Királyi napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A népviseletbe öltözött táncosok egy-egy pár perces kis műsorral ajándékozták meg a nézőket, akiket rögvest magával ragadtak az autentikus, idegen hangzású dallamok, lépések és viseletek, így a néptáncfesztivál nyitógálájára hatalmas tömeg gyűlt össze a Zichy-színpadnál.
Harmincadik Királyi napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg, köszöntve a hazai és külföldről érkezett táncosokat. – Székesfehérvár címere egy nyitott városkaput ábrázol, magyarul, a városkapu nyitva van és a befogadást jelképezi. Adott esetben a nemzetközi kultúrák iránti tiszteletet, azok elismerését és bemutatásának lehetőségét. A néptáncfesztivál erre adja meg évről évre a lehetőséget, azoknak, akik ellátogatnak a városunkba, s nekünk, akik megcsodálhatjuk műsorukat – fogalmazott Cser-Palkovics András, kellemes kikapcsolódást és szórakozást kívánva a néptáncfesztivál programjaihoz.
Harmincadik Királyi napok Nemzetközi NéptáncfesztiválFotók: Fehér Gábor
A nagyszínpadon a részt vevő táncegyüttesek műsora után folkest kezdődött a kanadai táncosokkal, majd a kolumbiai táncegyüttes igazi latin partyja után a Galiba zenekar zárta a napot.
Fergeteges hangulat a Zichy színpadon a Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitónapjánFotók: Fehér Gábor / FMH
Hamarosan videóval is bővítjük cikkünket a Nemzetközi Néptáncfesztivál első napjának fergeteges hangulatáról.