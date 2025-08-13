Élő hagyományok bűvöletében - Elkezdődött a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál (galéria, videó)

Kedd este az Alba Regia Táncegyüttes, Kanada, Kolumbia és Macedónia táncegyütteseinek felvonulásával kezdődött a harmincadik Királyi napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A népviseletbe öltözött táncosok egy-egy pár perces kis műsorral ajándékozták meg a nézőket, akiket rögvest magával ragadtak az autentikus, idegen hangzású dallamok, lépések és viseletek, így a néptáncfesztivál nyitógálájára hatalmas tömeg gyűlt össze a Zichy-színpadnál.

Fotó: Fehér Gábor

Harmincadik Királyi napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg, köszöntve a hazai és külföldről érkezett táncosokat. – Székesfehérvár címere egy nyitott városkaput ábrázol, magyarul, a városkapu nyitva van és a befogadást jelképezi. Adott esetben a nemzetközi kultúrák iránti tiszteletet, azok elismerését és bemutatásának lehetőségét. A néptáncfesztivál erre adja meg évről évre a lehetőséget, azoknak, akik ellátogatnak a városunkba, s nekünk, akik megcsodálhatjuk műsorukat – fogalmazott Cser-Palkovics András, kellemes kikapcsolódást és szórakozást kívánva a néptáncfesztivál programjaihoz.