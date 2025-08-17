augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színek, dallamok és ritmusok

57 perce

Így ért véget a XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Címkék#XXX Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál#Székesfehérvár#Alba Regia Néptáncegyüttes

Színek, dallamok és ritmusok kavalkádjával búcsúzott Székesfehérvár közönségétől a XXX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: a házigazda Alba Regia Néptáncegyüttes mellett Kanada, Kolumbia és Macedónia csoportjai hozták színpadra hazájuk táncait.

Feol.hu
Így ért véget a XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár belvárosa augusztus 16-án ismét a világ néptáncának fővárosává vált - méltó záróakkordjához érkezett ugyanis a jubileumi, XXX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A késő délután a Városház térről induló és a Fő utcán végigvonuló, színes és hangos meneteléssel kezdődött, ahol a résztvevő országok táncosai viseletben, zenével kísérve vonultak a Zichy-színpadig.

néptánc
XXX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A zárógálán az Alba Regia Táncegyüttes lépett fel vendégeivel: Kanada, Kolumbia és Macedónia csoportjai hozták színpadra hazájuk sajátos ritmusait, dallamait és táncait. Az este azonban ezzel még nem ért véget: a táncosok és a közönség átsétálhatott a közeli Táncházba, ahol fesztiválzáró bulival várták a vendégeket. 

Így ért véget a XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu