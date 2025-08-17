2 órája
Így ért véget a XXX. Nemzetközi Néptáncfesztivál
Színek, dallamok és ritmusok kavalkádjával búcsúzott Székesfehérvár közönségétől a XXX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál: a házigazda Alba Regia Néptáncegyüttes mellett Kanada, Kolumbia és Macedónia csoportjai hozták színpadra hazájuk táncait.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Székesfehérvár belvárosa augusztus 16-án ismét a világ néptáncának fővárosává vált - méltó záróakkordjához érkezett ugyanis a jubileumi, XXX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A késő délután a Városház térről induló és a Fő utcán végigvonuló, színes és hangos meneteléssel kezdődött, ahol a résztvevő országok táncosai viseletben, zenével kísérve vonultak a Zichy-színpadig.
A zárógálán az Alba Regia Táncegyüttes lépett fel vendégeivel: Kanada, Kolumbia és Macedónia csoportjai hozták színpadra hazájuk sajátos ritmusait, dallamait és táncait. Az este azonban ezzel még nem ért véget: a táncosok és a közönség átsétálhatott a közeli Táncházba, ahol fesztiválzáró bulival várták a vendégeket.
Így ért véget a XXX. Nemzetközi NéptáncfesztiválFotók: Fehér Gábor / FMH