Fergeteges koncertet adott a Neoton Família (galéria)

Az egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei együttes, a Neoton Família a hetvenes évektől a kilencvenes évekig a hazai pop-rock műfaj meghatározó formációjaként volt jelen a magyar zenei palettán. 2005-től Neoton Família Sztárjai néven folytatta az együttes, akiket az idei Székesfehérvári Királyi Napok egyik sztárfellépőjeként köszönthetett a közönség vasárnap este a Zichy színpadon.

Csepregi Éva a Neoton Família sztárja kifogyhatatlan energiával tolta végig a koncertet

Fotó: Fehér Gábor

Kétszázhúsz felett a Neoton Família Sztárjaival

Holnap hajnalig is eltarthatott volna a buli, ha a rajongókon múlik, olyan fergeteges koncertet adtak a Neoton Família Sztárjai. A közönség kívülről fújta a Santa Maria, a Don Quijote és a Kell, hogy várj! című dalok szövegét Csepregi Évával.