Fergeteges koncertet adott a Neoton Família (galéria)

Címkék#koncert#Csepregi Éva#Neoton Família#EDDA#sztár#Székesfehérvári Királyi Napok

A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat részeként koncertezett vasárnap este Székesfehérváron a Neoton Família. A jól ismert dalok között felcsendül a Kétszázhúsz felett, a Holnap hajnalig és a Santa Maria is. A Neoton Família Sztárjainak koncertje után hétfőn az EDDA lép színpadra hétfőn a Királyi Napok keretében.

Feol.hu
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei együttes, a Neoton Família a hetvenes évektől a kilencvenes évekig a hazai pop-rock műfaj meghatározó formációjaként volt jelen a magyar zenei palettán. 2005-től Neoton Família Sztárjai néven folytatta az együttes, akiket az idei Székesfehérvári Királyi Napok egyik sztárfellépőjeként köszönthetett a közönség vasárnap este a Zichy színpadon.

Neoton Família-koncert Székesfehérváron
Csepregi Éva a Neoton Família sztárja kifogyhatatlan energiával tolta végig a koncertet
Fotó: Fehér Gábor

Kétszázhúsz felett a Neoton Família Sztárjaival

Holnap hajnalig is eltarthatott volna a buli, ha a rajongókon múlik, olyan fergeteges koncertet adtak a Neoton Família Sztárjai. A közönség kívülről fújta a Santa Maria, a Don Quijote és a Kell, hogy várj! című dalok szövegét Csepregi Évával. 

Neoton Família koncert Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A Székesfehérvári Királyi Napok végéhez közeledve hétfő este az EDDA koncertezik Székesfehérváron 20.30 órától. A Királyi Napok további programjai az alábbi cikkünkben olvashatóak.

 

