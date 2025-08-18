1 órája
Fergeteges koncertet adott a Neoton Família (galéria)
A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat részeként koncertezett vasárnap este Székesfehérváron a Neoton Família. A jól ismert dalok között felcsendül a Kétszázhúsz felett, a Holnap hajnalig és a Santa Maria is. A Neoton Família Sztárjainak koncertje után hétfőn az EDDA lép színpadra hétfőn a Királyi Napok keretében.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Az egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei együttes, a Neoton Família a hetvenes évektől a kilencvenes évekig a hazai pop-rock műfaj meghatározó formációjaként volt jelen a magyar zenei palettán. 2005-től Neoton Família Sztárjai néven folytatta az együttes, akiket az idei Székesfehérvári Királyi Napok egyik sztárfellépőjeként köszönthetett a közönség vasárnap este a Zichy színpadon.
Kétszázhúsz felett a Neoton Família Sztárjaival
Holnap hajnalig is eltarthatott volna a buli, ha a rajongókon múlik, olyan fergeteges koncertet adtak a Neoton Família Sztárjai. A közönség kívülről fújta a Santa Maria, a Don Quijote és a Kell, hogy várj! című dalok szövegét Csepregi Évával.
Neoton Família koncert SzékesfehérváronFotók: Fehér Gábor / FMH
A Székesfehérvári Királyi Napok végéhez közeledve hétfő este az EDDA koncertezik Székesfehérváron 20.30 órától. A Királyi Napok további programjai az alábbi cikkünkben olvashatóak.
Magna Cum Laude koncerttel indult a Királyi Napok
