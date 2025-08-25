1 órája
Nem tréfa, a hír igaz: királyi séf járt Elzamajorpusztán
Villám Attila, a sztárséf egy ideje már itthon van, hazaköltözött Londonból, ahol a világ egyik legjobb munkahelyét hagyta ott a hazájáért. A Saint James’s Palace-ban, azaz a brit királyi család palotájában nyolc évet dolgozott vezető séfként. Miközben minden percében szerelmes volt a munkájába, elkoptatta a Palotában töltött idő, az állandó hajtás, a stressz és a rendkívüli felelősség. Attila jelenleg filmesekre, sztárokra, statisztákra és producerekre főz, de minap boldogan eljött a Fejér vármegyei Elzamajorpusztára, ahol előadást tartott az idősek alkotótáborában. Nagyokat sóhajtoztak láttára a szépkorú hölgyek, pedig még nem is ettek a főztjéből.
„Amikor elhagytam Magyarországot és felültem a repülőgépre, nem gondoltam volna, hogy rövidesen a brit királyi palotában főzök majd, de nem jutott ilyesmi eszembe korábban sem. Több mint húsz évet éltem Angliában és a kezdetekről annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy egész életemben szakács akartam lenni. Szenvedélyesen imádom a szakmámat, annyira, hogy az már betegség. Ezzel kelek, ezzel fekszem, nagyon szeretek főzni, rajongok minden egyes percéért annak ellenére, hogy borzasztó sokat kell dolgozni. Már az is rendkívüli helytállást követelt meg tőlem, hogy eljussak a Michelin-csillagos szintre, de bármi történt velem, mindig a munkámba menekültem és megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Próbáltam felfelé jutni a ranglétrán: nagyon kemény munkával, rengeteg feszültséggel, álmatlan éjszakával járt együtt ez az igyekezet.”
Az élet legfontosabb estéje
„London belvárosában, egy szálloda Michelin-csillagos éttermében, a világ legjobb szakácsai között főztem, olyan szakemberekkel dolgoztam együtt, akik gasztronómiai könyveket adtak ki. Karácsony este volt, és mi ott álltunk, amikor a séfek főnöke, John Williams bejelentette, hogy egész addigi életünkben az az este a legfontosabb, azért születtünk meg, hogy azon az estén minden jól sikerüljön. Teljesen mindegy, mi történt velünk addigi életünkben és mi történik majd velünk azután, nekünk aznap este kell bizonyítanunk, mert az a legfontosabb! Ha egyetlen hiba történik, akkor soha többé fakanalat sem vehetünk a kezünkbe. Aztán hozzátette, hogy mindezzel együtt élvezzük az estét.”
„Hajnalban történt, kimerülten, sírva botorkáltam a bérelt szobám felé, mert egész nap egyfolytában csak aláztak, sértegettek a konyhán. Tudtam, hogy csak pár órám lesz pihenni, aztán mehetek vissza. Megkérdeztem magamtól: mit keresek én ott? Éppen arra sétált a séfek főnöke és megkérdezte, mit csinálok. Zokogok, válaszoltam. Azt mondta, menjek haza és pihenjek, ne ott sírjak, mint egy kislány. Így folytatta: azt hiszed, sokat dolgoztál ma, azt hiszed, mindent megcsináltál? De te csak feleannyit tettél, mint amennyit egy igazi profinak kellett volna. Feküdj le, és holnap gyere vissza, de úgy, mint egy férfi, mert ki kell hoznod magadból a maximumot. Soha ne add fel, csak haladj tovább, tedd a dolgod, bármi történik. Akarj, és én a segítségedre leszek, és akkor olyan jó lehetsz, mint én, aztán akár még jobb is! Ezt mondta és én felálltam, miközben furcsa boldogságot éreztem. Készen álltam a másnapi munkára és olyan lettem, mint egy terminátor. Azóta évek teltek el, és én valóban eljutottam egy komoly szintre, de utána még többet akartam.”
Homárból halászlevet
„Egy nap értesített a menedzserem, hogy a Saint James’s Palace-ban kell valakit helyettesítenem. Odamentem és fel sem fogtam, hol járok. Láttam az őröket, a fegyvereket, aztán idővel tudatosult bennem, hogy az a királyi palota. Azt mondták, hét személy lesz a királyi étkezőben, rájuk kell főznöm, de az életem legjobbját. Homárból csináltam halászlevet. Felvitték az ételt az emeletre, aztán egy idő után áradozva jöttek lefelé és kérdezték, hogyan csináltam? Néhány nap múlva megkaptam a vezető séf állását. Nyolc évet dolgoztam a királyi palotában, közben nagyon sok minden történt, meghalt Fülöp herceg, aztán II. Erzsébet királynő, megkoronázták III. Károly királyt. Hetekig azon gondolkodtam, hogyan fejezzek be egyetlen ételt, mit tegyek majd a tányérra. Ezen törtem a fejem az ágyban, vezetés közben, a szakma vette át az egész életem irányítását. Olyan emberekre főztem, akiknek bőven volt pénzük arra, hogy Michelin-csillagos éttermekben járjanak akár minden nap, és őket kellett elkápráztatni. Jó, ha az ember tudja, mire hivatott, és azt meg is tudja valósítani. Élményt jelentett igazi, profi szakemberekkel dolgozni, ez széppé tette a palotai munka minden pillanatát. Ez olyan, mint a szerelem, márpedig én szerelmes voltam abba, amit csináltam. Olyan ételeket készítettem, amiket levédetett a Palota, nem lehetett kivinni recepteket és még fényképeket sem. Megborzongok ma is, ha eszembe jut, hogy én ezeket meg tudtam alkotni.”
„Királyi családok, Donald Trump elnök, mindenki járt ott. Mindig jobbat kellett csinálni annál, mint amit korábban az asztalra tettünk, a vendégeknek soha sem lehetett az előző napi szintet hozni, mindig többet kellett tenni. Tisztekkel, politikusokkal kellett egyeztetnem, miközben meg kellett álmodnom a menüt, megtörtént, hogy egyetlen ételhez hetekig gyakoroltunk. Károly koronázása alkalmából egyetlen magyarként megkaptam a koronázási medált. Aztán meghívtak a londoni magyar nagykövetségre, az volt a cél, hogy igyekezzünk minél több magyar gasztronómiai terméket bejuttatni a Palotába: ez sikerült, és ez nagy lépésnek számított.”
„Sokat jártam a királyi kápolnába, mert egyébként nem nagyon látogatta senki. Gyönyörű volt, maga a történelem. Gyakran imádkoztam ott és az sokat segített, olyan volt nekem, mint amikor egy autót megtankolnak, vagy vért kap egy beteg, mert egyedül éreztem magam a szüleim és a testvéreim nélkül. Volt párom London külvárosában, de amikor este hazaértem, nem tudtam neki elmondani, mi történt velem egész nap, mert úgy éreztem, mintha a falnak beszélnék. Minap jöttem haza Izraelből, ahol a barátaimat látogattam meg és ott, a siratófalnál is megköszöntem Istennek, hogy azokban az években ki tudtam magamból hozni a legtöbbet.”
Napóleon lova és Diana hercegnő írása
„A Dining Room-ban, a királyi étkezdében volt egy szék, amelyre csak a királynő ülhetett le: azt mesélték, egy kivétel történt, amikor még első elnöksége idején Trump senkitől sem zavartatva magát helyet foglalt ott. Áll bent egy könyves szekrény, amely arról híres, hogy Churchill kézirataival van tele. Az egyik lapon még látszik a szivarjának a nyoma. Egy alkalommal 500 millió fontra értékelték fel a gyűjteményt, amely inkább felbecsülhetetlen. Minden oldalt lemásoltak és elvittek biztonságos helyre, hogy megmaradjon, ha leégne a Palota. Az étkezdében állították ki Napóleon Marengo nevű lovának a patáját és a szőrét, és van egy vendégkönyv is Diana hercegnő bejegyzésével. Ilyen környezetben dolgoztam.”
„Egy időben volt bent egy kollégám, erdélyi fiú. Az történt, hogy hortobágyi palacsintát készítettünk Michelin-csillagos minőségben, de nem bírta elvágni a bárddal a csirkecombot. Mondtam neki, rosszul csinálod! Elvettem tőle a bárdot és lesújtottam vele, és simán levágtam a kisujját. Lesokkoltunk, ő rám nézett: Attila, te levágtad az ujjam! A Palotában háborúkat, Afganisztánt, Irakot megjárt katonák szolgáltak, nem ijedtek meg, csak hívták a mentőt és szóltak, hogy keressem meg azt a levágott kisujjat. Visszaszaladtam érte, aztán mondta a mentőorvos, ne aggódjunk, vissza fogják varrni. Az erdélyi fiút elvitték, közben mutatta volna szegény az ujjaival, hogy majd hív telefonon, csak nem volt meg a mozdulathoz a kisujja. Tényleg visszavarrták az ujját. Amikor két hét után újra jött dolgozni, mondták neki, oké, látjuk, hogy újra van ujjad, de mi a fenét csináltál két hétig? Egy másik kollégám autista volt, zseniális cukrász. Soha mérleget nem vett elő, minden ott volt a fejében.”
„Éppen egy nyolcezer fontos, azaz hárommillió forintos vörösbort kóstolgattam, amikor szólt a mosogatólány, hogy ott beszélget a Harry herceg és a Jude Law az udvaron. Rászóltam, hogy ne bohóckodjon, inkább mosogasson tovább, de tényleg ott voltak, akkor készültünk Harry esküvőjére. Amikor később találkoztunk a herceg szállásán, megkóstoltattam velük egy szál magyar kolbászt, nagyon ízlett mindkettőnek. Rendszeresen vittem Harrynek máskor is, de aztán annyira fogyott, hogy egy idő után úgy gondoltam, nem hordok be neki többet, elég volt a jótékonykodásból. Meghan hercegnővel több bajunk volt ottlétének rövid ideje alatt, mint nyolc évig az egész királyi családdal együttvéve. Szereti a szamócát. De a szamócában vannak olyan kis fekete szálak, azokat csipesszel egyenként kellett kiszedegetni a gyümölcsből, nehogy egy is a torkán akadjon. Egyik emberem csak ezt csinálta. Nem tudom, mire vitte később a szakmában, de azt igen, hogy nagyon jólesett neki esténként a sör, amikor négy tál szamóca után hazament.”
A szeretet a legfontosabb fűszer
„Disznókörmöt nem sokat csináltunk odabent. A Wellington bélszín nagy kedvenc volt, általában a vörös húsokat szerették. Én nagyon sok magyar ételt megfőztem, például a gulyást igen kedvelték. A Covid-járvány idején kicsit lazábban történt a főzés, a Dining Room-ban egyszer úgy tálaltam fel nemzeti ételünket, hogy betettünk egy tálat, és maguk tudták kivenni belőle az adagokat. A királynőnek nagyon ízlett. A királyi étkezőben nyolcvan százalékban fine dining ételeket tettünk az asztalra, de a gulyást is el lehet készíteni művészi módra, Michelin-csillagos minőségben. Minden alapanyagot külön tettem fel a tányérra, a marhahús pedig bélszín volt. Erzsébet királynő egyébként nagyon jól tartotta magát a korához képest, azt mondják, Isten azt terheli, aki bírja. És ő bírta, nagyon szépen mozgott, remekül beszélt és frissen gondolkodott még nagyon idős korában is.”
„A kedvenc ételem az édesanyám székelykáposztája, amikor nemrégiben nála vacsoráztam, teljesen kiborultam tőle. Közeledik az ősz, olyankor nagyon szeretem a vadat, az őzt, a szavast, a vaddisznót. Régen a párom nagyon igyekezett főzni, de fogalma sem volt hozzá, ám aznap mégis mindig az lett a kedvencem, amit ő készített nekem, mert éreztem benne a törődést és a szeretetet. Fűszerek? Nagyon fontos, kinek főz az ember. Amikor fiatalon, London belvárosában Michelin-csillagos étteremben dolgoztunk, azt hittük, miénk a világ. A szakácsok nagyon szeretik a lányokat, ezért úgy használtuk a fűszereket, hogy az hatásos legyen, azon gondolkodtunk, mivel tudnánk az agyukban bekapcsolni a processzorokat? Kacsatál? Vaníliás szilvapüré? Zöldekkel, mandulás brokkolival? Egy kis sáfrányt hozzá? Ez pedig működött. Ezzel azt akarom mondani, hogy mindig az a kedvenc fűszer, amit éppen az ember akkor használ, amikor az beváltja a hozzá fűzött reményeket. Szerintem ezzel úgy vagyok, mint az átlag háziasszonyok, akik azt vallják, hogy a legfontosabb fűszer a szeretet. Vagy akár a szerelem. Ha valaki elkészít egy ételt, az a személyiségét, a lelki egyensúlyát, a gondolkodását, a tisztánlátását tükrözze.”
„Másfél éve itthon élek, egy komoly filmstúdiónak vagyok a vezető séfje. Amerikai, angol és magyar közös vállalat ez, profi szakemberekkel, sztárokkal, producerekkel dolgozom együtt és nagyon jól érzem magam a bőrömben. Közben a könyvemet írom, várhatóan karácsony előtt a boltokban lesz. Nagyszerű látni az országban azt a hatalmas fejlődést, amely távozásom óta végbement. Amit én tapasztalok, az nagyon jó. A magyarok túlnyomó többsége minden nehézség ellenére büszke és boldog, remekül érzi magát – én főleg. Nemrég Pusztaszabolcson vettem egy házat és van egy gyönyörű kutyám."
„A királyi udvarban töltött nyolc év nagyon sokat kivett belőlem, miközben rengeteget adott, ám egy pillanatra sem hiányzik. Remekül érzem magam itthon, most már ezt az életemet építem. Nagyon meglepődtek a Palotában, amikor bejelentettem, hogy hazatérek, de tudom, a legjobbkor köszöntem el, efelől nincsenek bennem kétségek. Több mint húsz év után egy furgonnal hazaküldtem az ingóságaimat, majd az akkori párommal beültem az autómba, a hátam mögött a kutyával és a macskával. Aztán a macska vezetés közben a nyakamra pisilt.”
Így készült a királynő gulyása
„A gulyást formáltam át Michelin-csillagos étellé, minden egyes alkotórészt elkészítettem más módon. A fehérrépából pürét csináltam, készítettem lecsós, szószos dombokat. A marhahús alaplébe tettem narancshéjat és egy pár másik alkotóelemet, a répát abban főztem meg, így csípősebb, paprikásabb, marhásabb íze lett a répának. Van egy különleges eljárás. Ha például a répát beteszed a forrásban lévő vízbe, mi történik öt perc után? Kiveszed, a víz elszíneződik, hetven százaléka a vitaminnak ott lesz a vízben, mert kifőzted belőle. A Michelin-csillagos éttermekben kitalálták a megoldást. A répát kakukkfűvel, rozmaringgal, fokhagymával, vajjal, olívaolajjal, sóval, borssal, vákuumpakkban beteszed a mélyhűtőbe és lefagyasztod. Ha kiolvad, puha lesz a répa. Zseniális, így főztem meg a zöldségeket a királynőnek. A marha pedig bélszín volt. Minden, ami egy gulyásnak része, oda került a tányérra, csak Michelin-csillagos módon elkészítve és tálalva. A fehérrépának nem csak a héját pucoltam meg, tovább hámoztam, és olajban kisütöttem, mint egy chipset. Aztán főztem gulyáslevest hagyományos módon. Leszűrtem, lezsíroztam, tojásfehérjével megtisztítottam, és megkaptam a levest, amit leredukáltam, egy szöveten átcsöpögtettem. Kiváló, sűrű szósz lett, olyan, mint egy barnamártás, a mai napig használjuk, mert intenzív, csodálatos, harmonikus gulyásleves-íze van. A krumplit gömb alakra vágtam ki, megpirítottam, hogy szép színe legyen, majd marha alaplében megfőztem. A répa piros, a fehérrépa fehér, a petrezselyem zöld: így lettek a magyar nemzeti színek a királynő tányérjára varázsolva. Az egyik legjobb munkám volt, amit valaha csináltam.”