Nem tréfa, a hír igaz: királyi séf járt Elzamajorpusztán

„Amikor elhagytam Magyarországot és felültem a repülőgépre, nem gondoltam volna, hogy rövidesen a brit királyi palotában főzök majd, de nem jutott ilyesmi eszembe korábban sem. Több mint húsz évet éltem Angliában és a kezdetekről annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy egész életemben szakács akartam lenni. Szenvedélyesen imádom a szakmámat, annyira, hogy az már betegség. Ezzel kelek, ezzel fekszem, nagyon szeretek főzni, rajongok minden egyes percéért annak ellenére, hogy borzasztó sokat kell dolgozni. Már az is rendkívüli helytállást követelt meg tőlem, hogy eljussak a Michelin-csillagos szintre, de bármi történt velem, mindig a munkámba menekültem és megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Próbáltam felfelé jutni a ranglétrán: nagyon kemény munkával, rengeteg feszültséggel, álmatlan éjszakával járt együtt ez az igyekezet.”

A brit uralkodói családnak főzött, minap pedig boldogan mesélt élményeiről a Seregélyes közelében lévő Pelikán-ház Erdei Iskolában, az idősek alkotótáborában

Forrás: feol.hu

Az élet legfontosabb estéje

„London belvárosában, egy szálloda Michelin-csillagos éttermében, a világ legjobb szakácsai között főztem, olyan szakemberekkel dolgoztam együtt, akik gasztronómiai könyveket adtak ki. Karácsony este volt, és mi ott álltunk, amikor a séfek főnöke, John Williams bejelentette, hogy egész addigi életünkben az az este a legfontosabb, azért születtünk meg, hogy azon az estén minden jól sikerüljön. Teljesen mindegy, mi történt velünk addigi életünkben és mi történik majd velünk azután, nekünk aznap este kell bizonyítanunk, mert az a legfontosabb! Ha egyetlen hiba történik, akkor soha többé fakanalat sem vehetünk a kezünkbe. Aztán hozzátette, hogy mindezzel együtt élvezzük az estét.”

„Hajnalban történt, kimerülten, sírva botorkáltam a bérelt szobám felé, mert egész nap egyfolytában csak aláztak, sértegettek a konyhán. Tudtam, hogy csak pár órám lesz pihenni, aztán mehetek vissza. Megkérdeztem magamtól: mit keresek én ott? Éppen arra sétált a séfek főnöke és megkérdezte, mit csinálok. Zokogok, válaszoltam. Azt mondta, menjek haza és pihenjek, ne ott sírjak, mint egy kislány. Így folytatta: azt hiszed, sokat dolgoztál ma, azt hiszed, mindent megcsináltál? De te csak feleannyit tettél, mint amennyit egy igazi profinak kellett volna. Feküdj le, és holnap gyere vissza, de úgy, mint egy férfi, mert ki kell hoznod magadból a maximumot. Soha ne add fel, csak haladj tovább, tedd a dolgod, bármi történik. Akarj, és én a segítségedre leszek, és akkor olyan jó lehetsz, mint én, aztán akár még jobb is! Ezt mondta és én felálltam, miközben furcsa boldogságot éreztem. Készen álltam a másnapi munkára és olyan lettem, mint egy terminátor. Azóta évek teltek el, és én valóban eljutottam egy komoly szintre, de utána még többet akartam.”