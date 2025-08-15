augusztus 15., péntek

Nem minden harc méltó a harcoshoz!

Bokányi Zsolt
Nem minden harc méltó a harcoshoz!

A „kitartás” szép szó. Erényként emlegetjük, dicsőítjük, követendő példaként állítjuk magunk és mások elé, ám ritkán tesszük fel a nehezebb kérdést: kitartani, de meddig? Az élet nemcsak próbák elé állít, hanem döntések elé is. Van, amikor a kitartás épít, erősít, előrevisz. De van, amikor már csak sebeket ejt és visszahúz! Nem minden harc méltó a harcoshoz. Néha az elengedés nem gyávaság, hanem ébredés. Nem minden cél a miénk, és érdemli meg a kitartásunkat. A bölcsesség ott kezdődik, ahol felismerjük: van, amit elengedni könnyebb döntés, mint benne maradni. A társadalom hajlamos a feladást gyengeségként kezelni, pedig néha az „ennyi volt” kimondása a legnagyobb erő. Mert a kérdés nem csak az, meddig bírjuk, hanem az is, érdemes-e tovább bírni? Jézus így tanít: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall?" 

 

